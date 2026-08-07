 МИД Грузии: По обращению Азербайджана принимаются меры в соответствии с законодательством - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

МИД Грузии: По обращению Азербайджана принимаются меры в соответствии с законодательством - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:55 - 07 / 08 / 2026
МИД Грузии: По обращению Азербайджана принимаются меры в соответствии с законодательством - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на дипломатическую ноту Азербайджана, связанную с задержками грузовых автомобилей с азербайджанскими номерами на погранично-пропускных пунктах страны.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили Aktual.ge, что посольство Азербайджана в Грузии 5 августа направило официальное обращение по поводу задержек при въезде грузовиков в страну и их передвижении по территории Грузии.

«Информация была незамедлительно передана соответствующим государственным органам. Указанные сведения доведены до сведения компетентных структур Грузии, которые принимают предусмотренные законодательством меры в связи с выявленными нарушениями», - сообщили в МИД Грузии.

2026/08/06 18:15

Служба доходов Грузии отреагировала на сообщения о задержании водителей грузовых автомобилей с азербайджанскими номерами на таможенных пунктах.

Как сообщает Report, в ведомстве заявили, что по факту проводится расследование.

«Движение грузов в направлении всех пограничных переходов осуществляется беспрепятственно, указанный вопрос изучается», — говорится в заявлении.

12:36

Группа азербайджанских водителей грузовиков, следующих транзитом через Грузию, уже несколько недель не может пройти таможенное оформление.

Водители утверждают, что официальных разъяснений о причинах задержки на таможенных пунктах им не предоставляют. В свою очередь, посольство Азербайджана направило грузинской стороне запрос для разъяснения ситуации.

Как сообщает грузинское бюро Report, водители длительное время ожидают решения вопроса на пограничных пунктах "Сарп" и "Красный мост", а также в Центре таможенного оформления в Тбилиси.

По словам водителя Теймура Султанова, до Батуми поездка проходила без каких-либо проблем. Однако на пункте пропуска "Сарп" его автомобиль задержали, изъяли паспорт, водительское удостоверение и другие документы.

"Я нахожусь на таможенной территории уже 15 дней. Нам говорят только одно: "Ждите". Когда спрашиваю причину, не отвечают. Никто не объясняет, в чем проблема - в документах, грузе или весе", - сообщил водитель.

Другой водитель, Эльдениз Мамедлиев, столкнулся с аналогичной проблемой и находится в Грузии уже более месяца. Он перевозил в Азербайджан произведенное в Кутаиси химическое вещество, используемое в металлургической промышленности. Сначала его задержали на таможне на три дня, а затем перенаправили на другой пункт.

"Машину полностью разобрали, забрали все документы, паспорт, телефон. Потом без всяких объяснений сказали: "Можешь ехать". Я спросил: куда? Мне ответили: "Не знаем"", - рассказал водитель.

Мамедлиев отметил, что паспорт вернули только через 20 дней, все это время автомобиль оставался в разобранном состоянии, а ему самому приходилось ночевать на улице.

"Если проблема в грузе - выгрузите его и отпустите меня. Но никто ничего не объясняет. Сейчас я нахожусь в Грузии уже около 45 дней", - подчеркнул он.

Водители Бахадур Алиев и Иман Алиев также сообщили, что уже несколько дней ожидают в Батуми из-за затянувшегося таможенного оформления. По их словам, им также не дают официальных разъяснений по поводу причин задержания.

"Мы уже несколько дней ждем в Батуми. Никто не говорит, когда нас отпустят. Только отвечают: "Ждите"", - сказал Бахадур Алиев.

Иман Алиев добавил, что все документы были предоставлены, однако никто не объясняет, в чем проблема.

По словам водителей, на пограничном переходе "Красный мост" также задержаны несколько грузовых автомобилей с азербайджанскими номерами. Как им стало известно, таможенники впоследствии потребовали специальное разрешение от Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Водители утверждают, что этот документ был предоставлен, однако после этого от них потребовали его перевод на грузинский язык.

Владелец груза Сахиб Алиев в беседе с корреспондентом Report сообщил, что указанное разрешение было выдано Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии еще в 2023 году, и до сих пор с теми же документами через территорию Грузии беспрепятственно проезжали сотни грузовых автомобилей. По его словам, этот же товар без проблем перевозился транзитом в марте и апреле этого года, а также в октябре и декабре прошлого года.

"Полагаю, что сложившаяся ситуация возникла из-за несвоевременной проверки документов и бюрократической неразберихи", - отметил Алиев.

Еще одной причиной недовольства водителей стало поведение сотрудников грузинской таможни. Несмотря на длительное ожидание, водителям не предоставляют официальной информации, а на вопросы порой отвечают в грубой форме, ограничиваясь фразой: "Идите и ждите".

Водители заявляют, что им должны четко объяснить причину задержания и какие документы или процедуры требуются для устранения проблемы.

Как сообщили местному бюро Report в посольстве Азербайджана в Грузии, ситуация взята под контроль. В дипмиссии отметили, что направили запрос в МИД Грузии, вопрос изучается совместно с уполномоченными государственными органами.

Отметим, что азербайджанские грузовики сталкиваются с подобной ситуацией в Грузии не впервые. Однако, по словам водителей, на этот раз затягивание сроков ожидания, отсутствие официальных разъяснений и неопределенность вызывают гораздо более серьезную обеспокоенность по сравнению с предыдущими инцидентами.

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