ВСУ продолжают атаковать склады Wildberries
В Екатеринбурге после атаки украинских беспилотников возник пожар на складе Wildberries, сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.
Работников склада заблаговременно эвакуировали. Поставки перенаправлены на другие склады, уточнили в компании.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер в ночь на 7 августа предупредил жителей о режиме беспилотной опасности в регионе. О последствиях атаки он не сообщал. В аэропорту Кольцово ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру они были сняты.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога подтвердил, что украинские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. По его словам, эвакуировали 800 человек, никто не пострадал.
Источник: MEDUZA