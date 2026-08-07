ВСУ продолжают атаковать склады Wildberries

В Екатеринбурге после атаки украинских беспилотников возник пожар на складе Wildberries, сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.

Работников склада заблаговременно эвакуировали. Поставки перенаправлены на другие склады, уточнили в компании.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в ночь на 7 августа предупредил жителей о режиме беспилотной опасности в регионе. О последствиях атаки он не сообщал. В аэропорту Кольцово ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру они были сняты.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога подтвердил, что украинские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. По его словам, эвакуировали 800 человек, никто не пострадал.

Источник: MEDUZA