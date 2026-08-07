Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА
Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА осталась неизменной.
Как сообщает Report, в настоящее время страна занимает 26-е место с коэффициентом 21.187.
На 25-м месте находится Словения с коэффициентом 22,468.
Лидирует в рейтинге Англия (101.852).
Отметим, что вчера "Карабах" проиграл киевскому "Динамо" в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА со счетом 0:1.
"Сабах" в Лиге чемпионов проиграл датской команде "Орхус" на поле соперника со счетом 1:2.
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