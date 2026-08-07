Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА осталась неизменной.

Как сообщает Report, в настоящее время страна занимает 26-е место с коэффициентом 21.187.

На 25-м месте находится Словения с коэффициентом 22,468.

Лидирует в рейтинге Англия (101.852).

Отметим, что вчера "Карабах" проиграл киевскому "Динамо" в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА со счетом 0:1.

"Сабах" в Лиге чемпионов проиграл датской команде "Орхус" на поле соперника со счетом 1:2.