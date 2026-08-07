В Саудовской Аравии заявили об 11 пострадавших гражданских при атаке хуситов

Одиннадцать человек, в том числе женщина и четырехлетний ребенок, пострадали в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на город Наджран в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

«В результате террористических атак хуситов в четверг в районе Наджран ранены 11 мирных жителей, 7 из них являются гражданами Саудовской Аравии, включая женщину и четырехлетнего ребенка, который получил ожоги второй степени; [также пострадали] 1 йеменец, 2 египтянина и 1 пакистанец, проживающие за границей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице генерала в X.

По версии аль-Малики, хуситы нанесли удары по гражданским объектам, нарушив международное гуманитарное право.