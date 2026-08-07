Суд обязал Meta выплатить $567 млн по делу о вреде психическому здоровью детей
Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Meta выплатить $567 млн по делу о причинении вреда психическому здоровью несовершеннолетним пользователям ее платформ.
Об этом говорится в решении суда.
«Суд предписывает Meta внести $567 млн в фонд [по устранению последствий причиненного вреда]», - говорится в документе. Суд счел создание такого фонда «необходимым ввиду широкомасштабных последствий причиненного вреда».
Корпорация заявила о несогласии с решением суда и намерена подать апелляцию.
Суд присяжных в марте постановил, что платформы Meta способствовали причинению вреда ментальному здоровью детей. Кроме того присяжные пришли к выводу, что корпорация скрывала известную ей информацию о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на ее платформах. Тогда же Meta обязали выплатить штраф в $375 млн.