Преподаватели ликвидированного Бакинского университета для девочек: «Мы фактически остались без работы» - ВИДЕО

Десятки преподавателей, а также сотрудников технического персонала Бакинского университета для девочек находятся под угрозой увольнения.

Как передает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, было принято решение о переводе студентов Бакинского университета для девочек в другие частные вузы, однако оно не распространяется на многих преподавателей и технический персонал.

Преподаватели отмечают, что их беспокоит как расставание со студентами, так и перспектива остаться без работы:

«Решения касательно дальнейшей судьбы преподавателей нет. Известно, что наши студенты будут переведены в другие университеты - этот вопрос волновал нас, самих учащихся и их родителей. Но преподаватели, для которых этот вуз был основным местом работы, включая меня, фактически уже остались без работы».

Другой преподаватель заявил, что ситуация, в которой академический и технический состав с многолетним стажем остается не у дел, вызывает общее беспокойство:

«Мы просим соответствующие структуры учесть наше положение и помочь нам с трудоустройством».

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