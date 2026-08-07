Фархад Мамедов: Мирная повестка Азербайджана и Армении закладывает основы трансформации опций региона
Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов написал пост, посвященный годовщине Вашингтонского саммита.
Эксперт акцентировал внимание на результатах мирной повестки Азербайджана и Армении:
«С 8 августа 2025 года минул год. Попытаемся структурировать мирную повестку и обозначить тренды, которые начали формироваться за минувший год.
Двусторонний формат обозначен как безальтернативный. Наличествует согласованная мирная повестка, состоящая из последовательных шагов.
Реализация проекта TRIPP обозначает формулу участия третьей стороны в мирной повестке: с согласия двух сторон и по конкретному направлению, проекту.
Оформлен диалог на высшем и высоком уровнях. Действует постоянная оперативная связь между администрациями. Дипломаты общаются по снижению напряженности в международных организациях.
Межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами занимается темой определения границы и экономическими отношениями.
Началось экономическое взаимодействие и сотрудничество.
Гражданское общество сформировало платформу для диалога - инициатива «Мост мира».
Азербайджан и Армения повышают уровень взаимоотношений с большим количеством государств; стараются монетизировать мирную повестку, решая свои вопросы обеспечения безопасности, экономического развития и реализации интеграционных проектов.
Конечно, нельзя сказать, что были заложены основы для решения всех проблем и последствий конфликта. Однако за минувший год стало очевидно, что существующие проблемы, будущие разногласия, конкуренция будут обсуждаться и возможно находить свое решения посредством переговоров и дипломатии.
В первую годовщину можно с уверенностью отметить, что в будущие пять лет в Азербайджане и Армении у власти будут два легитимных правительства, которые согласовали мирную повестку и превратили мир в свою внутриполитическую программу.
В течение прошедшего года регион не стал более безопасным, наряду с севером заполыхало и на юге. Однако это не стало поводом для пересмотра мирной повестки.
Проект TRIPP начал обретать каркас, после которого в ближайшие месяцы ожидается начало строительства. За прошедший год администрация Трампа демонстрирует интерес к проекту, проводит параллельную работу с Арменией и Азербайджаном, со странами Центральной Азии. Под проект TRIPP резервируются сотни миллионов долларов, делаются заявки на миллиардные инвестиции. Таким образом, TRIPP становится позвоночной составляющей большого механизма взаимодействия и сотрудничества. Это интересно для стран региона и интересно для США.
Мирная повестка Азербайджана и Армении закладывает основы трансформации опций региона, который затянется на несколько лет. Этому процессу оказывают противодействие, как внутри самих стран региона, так и на внешнем периметре.
Странам Южного Кавказа придется выдерживать давление и идти вперед. Первый год мирной повестки продемонстрировал, что тренд заложен и всем следует адаптироваться к новым опциям региона.
Остаются важные процессы (принятие новой Конституции Армении, реализация проекта TRIPP, определение новых участков делимитированной и демаркированной границы), от которых зависит темп мирной повестки. Главное, что мирная повестка остается актуальной и наполняется содержанием».
Источник: @mneniyefm