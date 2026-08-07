 Фархад Мамедов: Мирная повестка Азербайджана и Армении закладывает основы трансформации опций региона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Фархад Мамедов: Мирная повестка Азербайджана и Армении закладывает основы трансформации опций региона

First News Media09:18 - 07 / 08 / 2026
Фархад Мамедов: Мирная повестка Азербайджана и Армении закладывает основы трансформации опций региона

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов написал пост, посвященный годовщине Вашингтонского саммита. 

Эксперт акцентировал внимание на результатах мирной повестки Азербайджана и Армении: 

«С 8 августа 2025 года минул год. Попытаемся структурировать мирную повестку и обозначить тренды, которые начали формироваться за минувший год. 

Двусторонний формат обозначен как безальтернативный. Наличествует согласованная мирная повестка, состоящая из последовательных шагов. 

Реализация проекта TRIPP обозначает формулу участия третьей стороны в мирной повестке: с согласия двух сторон и по конкретному направлению, проекту. 

Оформлен диалог на высшем и высоком уровнях. Действует постоянная оперативная связь между администрациями. Дипломаты общаются по снижению напряженности в международных организациях.

Межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами занимается темой определения границы и экономическими отношениями. 

Началось экономическое взаимодействие и сотрудничество. 

Гражданское общество сформировало платформу для диалога - инициатива «Мост мира». 

Азербайджан и Армения повышают уровень взаимоотношений с большим количеством государств; стараются монетизировать мирную повестку, решая свои вопросы обеспечения безопасности, экономического развития и реализации интеграционных проектов. 

Конечно, нельзя сказать, что были заложены основы для решения всех проблем и последствий конфликта. Однако за минувший год стало очевидно, что существующие проблемы, будущие разногласия, конкуренция будут обсуждаться и возможно находить свое решения посредством переговоров и дипломатии. 

В первую годовщину можно с уверенностью отметить, что в будущие пять лет в Азербайджане и Армении у власти будут два легитимных правительства, которые согласовали мирную повестку и превратили мир в свою внутриполитическую программу. 

В течение прошедшего года регион не стал более безопасным, наряду с севером заполыхало и на юге. Однако это не стало поводом для пересмотра мирной повестки. 

Проект TRIPP начал обретать каркас, после которого в ближайшие месяцы ожидается начало строительства. За прошедший год администрация Трампа демонстрирует интерес к проекту, проводит параллельную работу с Арменией и Азербайджаном, со странами Центральной Азии. Под проект TRIPP резервируются сотни миллионов долларов, делаются заявки на миллиардные инвестиции. Таким образом, TRIPP становится позвоночной составляющей большого механизма взаимодействия и сотрудничества. Это интересно для стран региона и интересно для США. 

Мирная повестка Азербайджана и Армении закладывает основы трансформации опций региона, который затянется на несколько лет. Этому процессу оказывают противодействие, как внутри самих стран региона, так и на внешнем периметре. 

Странам Южного Кавказа придется выдерживать давление и идти вперед. Первый год мирной повестки продемонстрировал, что тренд заложен и всем следует адаптироваться к новым опциям региона. 

Остаются важные процессы (принятие новой Конституции Армении, реализация проекта TRIPP, определение новых участков делимитированной и демаркированной границы), от которых зависит темп мирной повестки. Главное, что мирная повестка остается актуальной и наполняется содержанием».

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
746

Актуально

Xроника

Трамп позвонил Алиеву: разговор продолжался более 40 минут - ЭКСКЛЮЗИВ

Xроника

Ильхам Алиев - Трампу: Азербайджано-американские отношения находятся на высшей ...

Xроника

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP

Мнение

08.08.2025: когда за один год удалось больше, чем за предыдущие три десятилетия

Политика

Глава МИД Турции заявил о перспективах создания оборонного союза на Кавказе

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили экспорт нефтепродуктов и реализацию проекта TRIPP

Стив Уиткофф: Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее

Марко Рубио: Проект TRIPP близок к тому, чтобы стать реальностью

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

МИД Азербайджана соболезнует в связи с жертвами аварии на угольной шахте в Пакистане

Хикмет Гаджиев заявил об искажении его слов в публикации турецкого СМИ

Муса Гасымлы: Освобождение Карабаха и Зангезура стало историческим событием для тюркского мира

Последние новости

В Хорватии при столкновении поездов пострадали 24 человека

Сегодня, 00:01

Мировой футбол скорбит: клубы и организации поддерживают Месси после смерти отца

08 / 08 / 2026, 23:37

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

08 / 08 / 2026, 23:19

Солнечное затмение снизит выработку электроэнергии в Европе

08 / 08 / 2026, 23:00

Глава МИД Турции заявил о перспективах создания оборонного союза на Кавказе

08 / 08 / 2026, 22:45

В Кыргызстане ищут пропавшую группу альпинистов

08 / 08 / 2026, 22:20

Хантер Байден заявил об ухудшении состояния Джо Байдена из-за метастазов

08 / 08 / 2026, 22:06

В Китае из-за тайфуна «Долфин» эвакуированы свыше 420 тысяч человек

08 / 08 / 2026, 21:40

Ильхам Алиев - Трампу: Азербайджано-американские отношения находятся на высшей точке за 34 года

08 / 08 / 2026, 21:19

На Тайване начались военные учения по отражению возможного нападения - ВИДЕО

08 / 08 / 2026, 21:09

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили экспорт нефтепродуктов и реализацию проекта TRIPP

08 / 08 / 2026, 20:58

Стив Уиткофф: Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее

08 / 08 / 2026, 20:39

Пашинян и Трамп обсудили реализацию мирных договоренностей и проект TRIPP

08 / 08 / 2026, 20:24

Марко Рубио: Проект TRIPP близок к тому, чтобы стать реальностью

08 / 08 / 2026, 19:59

Трамп позвонил Алиеву: разговор продолжался более 40 минут - ЭКСКЛЮЗИВ

08 / 08 / 2026, 19:35

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP

08 / 08 / 2026, 19:23

Магдалена Гроно: Лидеры Азербайджана и Армении открыли путь к прочному и необратимому миру

08 / 08 / 2026, 18:58

Марко Рубио назвал Дональда Трампа «президентом мира» в годовщину соглашения между Баку и Ереваном

08 / 08 / 2026, 18:43

У побережья Омана атаковали грузовое судно

08 / 08 / 2026, 18:30

МВД Азербайджана пресекло канал поставки наркотиков с использованием БПЛА - ВИДЕО

08 / 08 / 2026, 18:10
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10