Прокуратура РФ запросила шесть лет колонии для Гусейна Гасанова

Прокурор попросил назначить блогеру Гусейну Гасанову шесть лет лишения свободы по заочно рассматриваемому делу о легализации денежных средств.

Об этом сообщил адвокат Гасанова Михаил Юсупов, передает РИА Новости

По версии следствия, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн рублей (около $2,1 млн), после чего легализовал часть средств через сделку по купле-продаже недвижимости.

Сам блогер вину не признает. Ранее он заявлял, что полностью погасил налоговую задолженность, а его интересы в суде представляет команда адвокатов.

Весной 2025 года Гасанов был заочно арестован и объявлен в розыск. По данным следствия, в феврале того же года он покинул территорию России.