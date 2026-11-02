 Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над страной - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над страной - ВИДЕО

Редакция 1news12:49 - Сегодня
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над страной - ВИДЕО

Во время следования Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Корея, после того как его самолет вошел в воздушное пространство нашей страны, пилот лайнера связался с диспетчером.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он передал поздравления Президента Реджепа Тайипа Эрдогана главе нашего государства Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю Дня Победы. В поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство, дорогой брат, направляясь с визитом в Южную Корею и пролетая через воздушное пространство братского Азербайджана, от своего имени и имени сопровождающей меня делегации передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние приветствия и наилучшие пожелания. Пользуясь случаем, хотел бы вновь выразить твердую уверенность в том, что союзнические отношения и сотрудничество между нашими странами будут и впредь укрепляться и развиваться. Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с приближающимся 8 Ноября – Днем Победы, желаю Азербайджану прочного мира, процветания и прогресса.

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