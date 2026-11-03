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Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Редакция 1news20:00 - Сегодня
Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в законы «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, этот вопрос обсуждался на заседании парламента 3 ноября.

Предложенный законопроект был подготовлен с целью совершенствования регулирования сроков службы военнослужащих в воинских званиях, а также стимулирования дополнительного высшего образования и научной деятельности офицеров.

Проектом предусматривается внесение новых положений в статью 42 Положения «О прохождении военной службы» и статью 32 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно этим положениям, предлагается сократить на один год срок пребывания в воинском звании офицеров, окончивших по заказу Вооруженных сил Азербайджана и других государственных органов, предусматривающих прохождение военной службы, магистратуру (резидентуру), а также завершивших обучение в докторантуре (адъюнктуре) и получивших соответствующую ученую степень. При этом сокращение срока будет производиться однократно за каждый из указанных уровней высшего образования.

Кроме того, в новой редакции излагаются положения статьи 45 Положения «О прохождении военной службы» и статьи 31.5 Закона «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся срока пребывания в воинском звании «лейтенант». Согласно предлагаемым изменениям, для военнослужащих, окончивших специализированные учебные заведения по подготовке военных кадров со сроком обучения пять лет, этот срок составит два года. Для военнослужащих летного состава авиации и подводных лодок он будет установлен на уровне одного года. Такой же срок предусматривается и в других случаях, определяемых соответствующим органом исполнительной власти.

Таким образом, законопроект уточняет действующие правила исчисления сроков пребывания военнослужащих в воинских званиях, предусматривает учет получения офицерами образования в магистратуре и докторантуре, а также устанавливает новые правила определения срока пребывания в звании «лейтенант» для военнослужащих, окончивших специализированные учебные заведения.

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