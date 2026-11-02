 Фархад Мамедов о новом периоде в отношениях Азербайджана и Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Фархад Мамедов о новом периоде в отношениях Азербайджана и Турции

Редакция 1news13:30 - Сегодня
Читать на других языках:English
Фархад Мамедов о новом периоде в отношениях Азербайджана и Турции

Автор: заместитель главы Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф. Мамедова

Что показал нам кризис?

Кризис в отношениях Азербайджана и Турции является двусторонним и носит информационно-политический характер. Кризис не распространяется на геополитику, экономические связи и военное сотрудничество. Кризис создал возможности для ревизии многоуровневых отношений между странами, правительствами и народами, а также позволяет сформировать позиции для новой конфигурации отношений.

Кризис стал причиной появления большого количества информации об Азербайджане в Турции. Нам следует признать, что Турцию в Азербайджане знают намного больше, чем Азербайджан в Турции. Если посмотреть на создаваемый со стороны блогеров, экспертов и политиков контент первых дней кризиса и сравнить с контентом, который создается сейчас, можно прийти к выводу, что в Турции увеличили знания об Азербайджане и начали больше понимать значимость Азербайджана.

Многие в Турции ищут геополитические причины кризиса. На мой взгляд, геополитических причин нет, так как политическое взаимодействие, геополитические интересы, экономическая прибыль, транспортные и энергетические проекты работают в рамках национальных интересов наших стран и народов.

Турция является самой близкой страной для Азербайджана. Президент Турции, наверное, лучше всех знает Президента Азербайджана.

За последние несколько лет после войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года Азербайджан освободил Карабах, восстановил территориальную целостность и суверенитет, российские войска покинули Азербайджан в 2024 году. В этот период Азербайджан столкнулся с давлением США (администрация Байдена-Блинкена), ЕС (Франция), России (кризис с самолетом). И во всех этих кризисах Азербайджан действовал принципиально и не позволял внешним силам влиять на внутренние решения. Об этом знают в Турции лучше всех, так как были частью этого процесса.

Кризис показал, что в Турции с неодобрением отнеслись к участию Азербайджана в Центрально-Азиатском формате консультаций. Говорится, что этим шагом Азербайджан подрывает Организацию тюркских государств. Однако не надо смотреть на ситуацию исключительно из турецкого окна, тогда можно не увидеть всей картины. Центрально-Азиатский консультативный формат служит в первую очередь государствам региона, позволяет решать пограничные споры, повышать уровень региональной интеграции, увеличивает независимость и суверенитет стран региона, позволяет создавать баланс в отношениях с Россией, Китаем, США и ЕС. Центрально-Азиатский формат не заменяет ОТГ, наоборот, участие Азербайджана в консультативном формате Центральной Азии повысит эффективность процессов в ОТГ.

Сейчас в Турции обсуждают тему списков, которые Азербайджан передал для наказания. Данная информация официально не подтверждена, однако в Турции должны понимать, что антиазербайджанские настроения в Турции продолжаются уже несколько лет и этому должна быть дана политическая и правовая оценка. С другой стороны, Азербайджан никогда не попросит Турцию сделать что-то, чего не сделал прежде сам по запросу Турции.

Nə istədik də, yapmadık?

(Чего мы хотели и не сделали?!)

История взаимоотношений Азербайджана и Турции является историей успеха. Карабах освобожден, в регионе Южного Кавказа союзник Турции является сильнейшим государством, нефтяной и газовые трубопроводы работают, обеспечивая энергетическую и финансовую независимость наших стран, транспортные маршруты приобретают стратегическую значимость.

Азербайджан и Турция выйдут из кризиса с новым восприятием друг друга, более прагматичным и основывающимся на общности интересов и целей. Будущее создает больше рисков и опасностей, чем возможностей. Нашим странам и народам предстоит преодолеть препятствия и продолжать формировать повестку, нацеленную на мир, развитие и единство. На этом пути у нас будут противники, как внешние, так и внутренние. И только вместе мы сможем противостоять этим силам.

Поделиться:
336

Актуально

Политика

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над ...

В мире

Поколение «Хватит!»: Почему европейские улицы заговорили языком протеста?

Общество

Какая погода будет в Азербайджане завтра?

Общество

В турецком сегменте соцсетей распространяют ложные заявления от имени ...

Политика

Григорян допустил внеочередную делимитацию границы на участках TRIPP

В Кремле прокомментировали перспективы участия России в ОТГ

Фархад Мамедов о новом периоде в отношениях Азербайджана и Турции

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над страной - ВИДЕО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Посольство Украины в Баку приспустило флаг

Эрдоган: Тюркский мир даст решительный отпор на попытки «разместить динамит» на пути нерушимого братства

Ильхам Алиев не поедет в Турцию на саммит ОТГ

Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

Последние новости

В Ормузском проливе за девять дней сгорели 11 танкеров

Сегодня, 15:22

«Благотворитель» из TikTok залез через окно в дом матери и избил ее - ВИДЕО

Сегодня, 15:13

Состоялась презентация книги «История Иреванского казията» - ФОТО

Сегодня, 15:10

В Казахстане задержали 10 человек по подозрению в подготовке госпереворота — ФОТО

Сегодня, 15:08

Поколение «Хватит!»: Почему европейские улицы заговорили языком протеста?

Сегодня, 15:00

Пашинян: против Армении задействован «секретный план»

Сегодня, 14:58

Премьер Бельгии подал в отставку

Сегодня, 14:55

Эрдоган призвал искать альтернативу маршрутам через Ормуз

Сегодня, 14:50

В ЮНЕСКО сообщили о росте числа убийств журналистов в мире

Сегодня, 14:42

Григорян допустил внеочередную делимитацию границы на участках TRIPP

Сегодня, 14:35

В Кремле прокомментировали перспективы участия России в ОТГ

Сегодня, 14:32

SOCAR PETROLEUM и KFC Azerbaijan объявляют о масштабировании сети ресторанов на АЗС - ФОТО

Сегодня, 14:27

Кремль оценил возможность возобновления транзита газа РФ через Украину

Сегодня, 14:20

«Дайте Patriot на месяц»: Зеленский выдвинул Трампу условие

Сегодня, 14:15

Какая погода будет в Азербайджане завтра?

Сегодня, 14:07

Около 200 болельщиков поддержат «Сабах» в матче с «Викингом» в Норвегии

Сегодня, 13:45

Морская блокада и Ормузский пролив: Тегеран назвал свои ключевые требования к США

Сегодня, 13:40

Фархад Мамедов о новом периоде в отношениях Азербайджана и Турции

Сегодня, 13:30

Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА - ФОТО

Сегодня, 13:15

Депутат Вугар Байрамов сообщил о запуске нового вида страхования для заемщиков

Сегодня, 13:07
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34