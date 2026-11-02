Фархад Мамедов о новом периоде в отношениях Азербайджана и Турции

Автор: заместитель главы Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф. Мамедова

Что показал нам кризис?

Кризис в отношениях Азербайджана и Турции является двусторонним и носит информационно-политический характер. Кризис не распространяется на геополитику, экономические связи и военное сотрудничество. Кризис создал возможности для ревизии многоуровневых отношений между странами, правительствами и народами, а также позволяет сформировать позиции для новой конфигурации отношений.

Кризис стал причиной появления большого количества информации об Азербайджане в Турции. Нам следует признать, что Турцию в Азербайджане знают намного больше, чем Азербайджан в Турции. Если посмотреть на создаваемый со стороны блогеров, экспертов и политиков контент первых дней кризиса и сравнить с контентом, который создается сейчас, можно прийти к выводу, что в Турции увеличили знания об Азербайджане и начали больше понимать значимость Азербайджана.

Многие в Турции ищут геополитические причины кризиса. На мой взгляд, геополитических причин нет, так как политическое взаимодействие, геополитические интересы, экономическая прибыль, транспортные и энергетические проекты работают в рамках национальных интересов наших стран и народов.

Турция является самой близкой страной для Азербайджана. Президент Турции, наверное, лучше всех знает Президента Азербайджана.

За последние несколько лет после войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года Азербайджан освободил Карабах, восстановил территориальную целостность и суверенитет, российские войска покинули Азербайджан в 2024 году. В этот период Азербайджан столкнулся с давлением США (администрация Байдена-Блинкена), ЕС (Франция), России (кризис с самолетом). И во всех этих кризисах Азербайджан действовал принципиально и не позволял внешним силам влиять на внутренние решения. Об этом знают в Турции лучше всех, так как были частью этого процесса.

Кризис показал, что в Турции с неодобрением отнеслись к участию Азербайджана в Центрально-Азиатском формате консультаций. Говорится, что этим шагом Азербайджан подрывает Организацию тюркских государств. Однако не надо смотреть на ситуацию исключительно из турецкого окна, тогда можно не увидеть всей картины. Центрально-Азиатский консультативный формат служит в первую очередь государствам региона, позволяет решать пограничные споры, повышать уровень региональной интеграции, увеличивает независимость и суверенитет стран региона, позволяет создавать баланс в отношениях с Россией, Китаем, США и ЕС. Центрально-Азиатский формат не заменяет ОТГ, наоборот, участие Азербайджана в консультативном формате Центральной Азии повысит эффективность процессов в ОТГ.

Сейчас в Турции обсуждают тему списков, которые Азербайджан передал для наказания. Данная информация официально не подтверждена, однако в Турции должны понимать, что антиазербайджанские настроения в Турции продолжаются уже несколько лет и этому должна быть дана политическая и правовая оценка. С другой стороны, Азербайджан никогда не попросит Турцию сделать что-то, чего не сделал прежде сам по запросу Турции.

Nə istədik də, yapmadık?

(Чего мы хотели и не сделали?!)

История взаимоотношений Азербайджана и Турции является историей успеха. Карабах освобожден, в регионе Южного Кавказа союзник Турции является сильнейшим государством, нефтяной и газовые трубопроводы работают, обеспечивая энергетическую и финансовую независимость наших стран, транспортные маршруты приобретают стратегическую значимость.

Азербайджан и Турция выйдут из кризиса с новым восприятием друг друга, более прагматичным и основывающимся на общности интересов и целей. Будущее создает больше рисков и опасностей, чем возможностей. Нашим странам и народам предстоит преодолеть препятствия и продолжать формировать повестку, нацеленную на мир, развитие и единство. На этом пути у нас будут противники, как внешние, так и внутренние. И только вместе мы сможем противостоять этим силам.