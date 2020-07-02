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Будет приостановлена деятельность метрополитена

Сегодня в 20:27 ~ 1 минута на чтение 5916
Будет приостановлена деятельность метрополитена

С 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене будут приостановлены.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, кроме того, в городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, весь общественный транспорт будет приостановлен в следующие дни:

4 июля с 00:00 до 6 июля с 06:00;

11 июля с 00:00 до 13 июля с 06:00;

18 июля с 00:00 до 20 июля с 06:00.

В рамках мер по снижению динамики распространения вируса запрещено собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.

Эльшан Рустамов

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