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В Азербайджане 14-летняя девочка забеременела от школьного друга

Фаига Мамедова17:20 - Сегодня
В Азербайджане 14-летняя девочка забеременела от школьного друга

Солдат Государственной пограничной службы (ГПС) был арестован, не успев завершить срочную службу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, 18-летний Э.Х. обвиняется в половой связи и совершении действий сексуального характера с 14-летней девочкой до призыва в армию.

Инцидент произошел в одном из регионов Азербайджана. Э.Х. и А.А. познакомились в школе: в то время юноша учился в 9-м классе, а девочка — в 6-м.

Следствием было установлено, что Э.Х. состоял в отношениях с девочкой с ее 14-летнего возраста до достижения ею 16 лет. В результате этих отношений в возрасте 15 лет она забеременела. Однако преступление было раскрыто уже после того, как юноша отправился на военную службу. В связи с этим он был арестован прямо во время прохождения службы.

На суде солдат признал свою вину, однако заявил, что не вступал в отношения с девочкой до исполнения ей 14 лет. Он также отметил, что они с А.А. встречались и планировали пожениться.

Сама девушка на суде не стала подавать жалобу на юношу. Несовершеннолетняя пояснила, что инициатором разбирательства выступил ее отец, тогда как сама она не имеет к парню никаких претензий и требований. Она отметила, что в настоящее время находится на 32-й неделе беременности. Ее законный представитель — мать — также добавила, что арест юноши не имеет смысла.

В итоге суд признал обвиняемого солдата виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, приговорив его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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