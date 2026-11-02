Araz Supermarket привлечен к ответственности за разницу в ценах на полке и кассе

В отношении сети Araz Supermarket составлен протокол об административном правонарушении после выявления продажи продуктов по цене выше указанной.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, нарушение обнаружили в ходе проверки магазина.

Инспекция проводилась специалистами подразделений Агентства.

В ходе проверки было установлено, что один из продовольственных товаров был реализован покупателю по цене, превышающей стоимость, обозначенную на его маркировке.

Тем самым Araz Supermarket нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона "О защите прав потребителей".

В действиях компании выявлены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках - обман потребителей в незначительном размере при расчете за товар.

По итогам проверки в отношении компании оформлен административный протокол.