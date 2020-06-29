Эмин Агаларов: «Творческое направление не всегда монетизируется» - ВИДЕО

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Народный артист Азербайджана, певец и музыкант, автора песен, первый вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов дал интервью российскому изданию «Русская планета».

Э.Агларов стал очередным участником общественно-политического проекта «Русской планеты» под названием «Личные связи», представляющей собой серию интервью, в которых герои рассказывают известному российскому журналисту и писателю, генеральному директору «Газпром-медиа радио» Юрию Костину о своей жизни и работе без купюр.

«Подстраиваешься под обстоятельства, когда от тебя ничего не зависит, когда решением правительства закрывают все твои объекты… Что остаётся делать? Переживать или нет – я как человек с позитивным настроем что должен думать? Займусь спортом! Похудею, запишу новые песни, буду использовать это свободное время в целях саморазвития», - отвечает Э.Агаларов на вопрос Ю.Костина о том, как он переживает кризис, связанный с коронавирусом, подчеркивая следующее: «Бизнес действительно пострадал, не только наш, любой человек, кто занимается бизнесом на этой планете – все это почувствовали.

Наш бизнес ориентирован на offline. Без людей он не работает. На плаву остался музыкальный лейбл «Жара», который в digital, все продажи песен сейчас online, их скачивают и слушают очень активно, потому что люди заперты дома. Могу сказать, что пострадало все, но сейчас потихоньку начинает работать, и даже лучше, чем я ожидал. Торговые центры наполнились людьми, хотя и не все магазины открылись, рестораны пока открыты в формате террас, люди соскучились и хотят ходить. Дай Бог, чтобы у них хватило этой энергии – и главное, заработной платы».

«Когда твой бизнес в периоде развития, у тебя всё время растут и доходы, и расходы. Расходная составляющая растёт потому, что развивающийся бизнес требует больше сотрудников, больше вложений, больше объектов, соответственно, больше налоговая нагрузка, и так далее. Этот процесс логичен, – продолжает Э.Агаларов. - Когда происходит кризис, расходная часть не меняется, а доходная сильно страдает. Это тот самый период, который нужно использовать – что мы и сделали – для реструктуризации расходов.

Пересмотрели всё: налоговую базу, где мы переплачиваем, где у нас слишком большие эксплуатационные расходы, может быть, ненужные. Нужно попытаться сделать так, чтобы, вернувшись в нормальное русло, расходная часть сократилась. Это эффективное управление бизнесом, и по каждому объекту нужно смотреть отдельно. Если у тебя ресторан – смотришь, сколько было сотрудников, в какие дни их было больше. И это то, чем мы занимались в первые недели коронавируса. Если всё восстановится в прежнем объёме – мы станем только сильнее».

Э.Агаларов рассказывает, что у него была возможность отстоять проведение фестиваля «Жара-2020» в конце июля в Баку: «Но это юбилейный фестиваль, у нас 300 артистов, он должен быть яркий, грандиозный. Если проводить с компромиссом – это не было бы «Жарой». Поэтому было принято решение перенести событие на следующий год, сделать его ещё более грандиозным. Не хотелось делать мероприятие, где все вынуждены быть в масках, где люди на танцполе на расстоянии. Я понимал, что рискнуть и провести это так – это возможно, но это уже не то. Атмосферы не будет. А там почти 10 тысяч человек в день, и столы, и VIP, и всё это на берегу Каспийского моря. Энергия фантастическая, где всех гостеприимно принимают – в этом и есть «Жара», и не хочется, чтобы она менялась».

Рассказывая о творческой деятельности, Э.Агаларов отмечает, что его первые 5 или 6 альбомов были на английском языке, и с ротацией он попрощался, но когда появилась его первая русскоязычная песня – ему озвучили, что это может быть только платно: «А мне не хотелось идти этим путём. Есть же и журналы, которые могут за деньги написать любую статью. Но для артиста это путь в никуда, если ты на него встанешь – ты сразу попадёшь в категорию артиста, который платит, и бесплатно его поддерживать нет смысла. У нас никогда не было ситуации, когда я получал ротации за песни, которые не нравятся или не подходят».

Э.Агаларов отмечает, что на лейбл Zhara Music приносят много музыки, и люди обижаются, что к ним недостаточно внимания: «Но просто талантливая красивая песня – это еще не сформированный продукт. Мне тоже в 25 лет казалось: ну как же, у меня клевая музыка, почему она не ротируется? Сегодня артист должен быть упакован: должна быть концертная деятельность, концепция, крутая музыка, какая-то узнаваемость и популярность. Когда наряду с Григорием Лепсом и Полиной Гагариной ставишь в эфир просто клевую песню и говоришь – вот этого человека зовут так-то…

Сейчас есть много инструментов, не так важно попасть на радио, как в какой-то тренд на Youtube или TikTok. Радио - это уже следующий этап. Одни из наших артистов, HammAli х Navai, у них трек «Пусти меня на танцпол» – там десятки миллионов просмотров, а ведь там просто картинка, денег на клип не было. Они реализовались, и сегодня у них нет проблем с ротацией. Макс Фадеев рассказывал, как это раньше было. Надо было взять кассету, приехать из другого города, а тебе говорили: «Спасибо, мы послушаем, можете ехать обратно». Сегодня этого дисконнекта нет».

Народный артист подчеркивает, что много людей становятся такими платными артистами, и мы знаем эти имена, но, по его мнению, лучше не получить ротацию, но прийти в сферу самому: «Я вывел себя из состава участников премии «Жара», так же сделал и Григорий Лепс: мы на своей премии получать наград не можем. Даже если у тебя есть суперхит, который взорвёт все радиостанции. Об этой неловкости даже в качестве просто выступающего я не думаю. Когда выступаю в Крокус-холле даже в сборном концерте – есть чувство неловкости, потому что в зале может кто-то сидеть и думать: «Ты тут только потому, что твой отец построил этот зал». Хотя для понимающих, для тех, кто знает, как всё на самом деле, это не имеет значения».

Отвечая на вопрос о том, нет ли у него желания уехать в Америку, где Э.Агаларов проводит много времени, исполнитель отмечает следующее: «Откровенно скажу, что нет. Я абсолютно привязан к моим детям, один ребенок живет в Москве, трое – в Баку, между этими городами я летаю еженедельно и новых точек в своих маршрутах не вижу. Да и до появления детей такого желания не было. Да, я прожил в США 6 лет, но Москва – это родное.

Проехав всю страну с гастролями, увидев страну, я полюбил её ещё больше. Люди не в Москве – они ещё круче, они добрые, трогательные, бескорыстные, абсолютно в любом городе. Я люблю Россию, люблю и Азербайджан, это моя родная страна, там у меня и бизнес – Sea Breeze, где проходит «Жара», но главное – у меня там дети. А Москва – какой бы сюрприз этот город мне ни преподнёс – мне здесь очень комфортно».

«Отец хотел, чтобы я был частью семейного бизнеса», - вспоминает Э.Агаларов. - Получив образование, вернувшись в Москву, я пытался заниматься своим бизнесом. Что-то даже начало строиться, что-то бы да получилось, но отец меня посадил и сказал: «Я понимаю, куда ты движешься. И что-то у тебя выйдет. Но ты можешь успеть за срок своей жизни сделать намного больше, если станешь частью моей команды». Он меня не заставлял, а подвёл все так, чтобы это было моё решение. Я с детства хотел стать артистом, но понимал, что нужен фундамент. Карьера может не получиться – и с чем я останусь? Приду и скажу: «Отец, дай денег»?

Неважно, в какой области ты принимаешь решение. Если ты сын своего отца – ты должен уметь отстаивать свои интересы, и своих детей я воспитаю так же, надеюсь. Отстаивать аргументированно, но при этом не терять уважения к старшим, к родителям. Они могут быть против, а ты – прав. Но форма, как это происходит – в этом вся тонкость. Для родителей я всегда ребенок, но мне сегодня 40 лет, и я многое знаю и умею лучше, чем они.

Мудрые родители умеют это принимать. Мои 11-летние сыновья уже общаются со мной на равных, я серьёзно. Своим детям я хочу привить понимание: хочешь заниматься творчеством - делай всё, что хочешь, но сперва – или параллельно, в какой-то пропорции - построй фундамент. Речь не об огромных деньгах, но ты должен понимать, что в какой-то момент ты женишься, у тебя появятся дети, а творческое направление не всегда монетизируется».

Э.Агаларов рассказывает, что свой первый альбом он написал в 18 лет: «И надеюсь, этих песен никто никогда не услышит, а свой первый настоящий альбом – в 2006 году, когда мне было уже 26 лет, и я уже как-то обеспечивал себя. С отцом, без отца, но я понимал, что свой какой-то прожиточный минимум имею и могу экспериментировать с тем, что мне нравится».

«Я очень люблю детей, у меня их четверо, и я точно готов ещё, но только если я смогу создать семью, а не просто, чтобы были ещё дети, это так не работает. Хочу собрать всех вместе вокруг домашнего очага, где все будут чувствовать себя дома. А дома должна быть мама, должна быть хозяйка: в этом направлении я пока не добился успеха. Дома, к слову, я всегда строю большие. Мне-то лично много не нужно, могу жить хоть в гостинице, но если есть семья – нужно, чтобы всем хватало места», – отмечает исполнитель.

Говоря о том, что бы он изменил, если бы у него была возможность вернуться назад, народный артист заявляет: «Есть песни, которые я бы просто не спел. Может быть, начал бы параллельно с бизнес-образованием получать и музыкальное, мне сейчас этого не хватает. Жалею, что не умею играть на разных инструментах. Детям тоже хочу это дать, они, правда, не понимают, а я пытаюсь объяснить – ребят, вот сейчас вы помучаетесь, а потом будете супер крутыми чуваками!».

Ответ на вопрос «Какая у тебя на данный момент есть мечта?» следующий: «У меня их такое количество, даже не знаю, с чего начать. Что такое мечта? То, к чему ты каждый день идёшь. Без мечты не будет развития. У меня есть несколько направлений, главное – мои дети, я хочу, чтобы у них всё получилось. И это моя миссия, как и любого отца, увидеть счастье своих детей. Что касается повседневной деятельности – чтобы «Жара» и всё, что ассоциируется с этим брендом, стало ещё больше.

Бизнес – хочется продолжать всем этим заниматься, я люблю строить, реализовывать. За последние 10 лет я открыл почти 40 ресторанов, где работает 2 тысячи человек, а это ответственность, откроются ещё рестораны – людей будет больше, и ответственности будет больше. И особенно это ощущаешь в период пандемии. Хочется, чтобы всё получалось. Мечтаю, чтобы была помощь Всевышнего и какая-то удача, потому что всё остальное, что я могу – оно получится».

Полная версия видеоинтервью Эмина Агаларова проекту «Личные связи» представлена для просмотра ниже.

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