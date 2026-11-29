Сильные дожди в турецком Стамбуле привели к селям и подтоплениям в квартале Карамандере района Чаталджа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство DHA, из-за выхода местной реки из берегов улицу затопило, а несколько автомобилей оказались под водой.

Сотрудники Управления по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD) и пожарные спасли 32 человека, оказавшихся заблокированными в зоне бедствия.

По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, сейчас в этом районе больше нет людей, которым требуется помощь. При этом обращения периодически поступают из других кварталов города, и профильные службы оперативно реагируют на все вызовы.

Давут Гюль подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Он также добавил, что в будущем в городе примут инфраструктурные меры для предотвращения подобных подтоплений во время сильных дождей.