Президент Ильхам Алиев: «Позорный инцидент, произошедший вчера в известном отеле, неприемлем»

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«Во время пандемии мы обычно объявляем о карантинном режиме за неделю или две, - заявил Президент Азербайджана в интервью азербайджанским телеканалам. -Анализируя ситуацию и укрепляя механизмы контроля, мы смотрели, к чему ведут эти ужесточающие меры. Я могу сказать, что число зараженных, быстро растущее некоторое время назад, сейчас стабилизировалось».

По его словам, до сегодняшнего дня количество инфицированных превышает число тех, кто выздоровел, и эта негативная динамика является дополнительным бременем для системы здравоохранения.

«Поэтому как долго продлится нынешний режим и будет ли он жестче или мягче, мы увидим в ближайшее время. Еще раз хочу сказать, что государство предприняло здесь все необходимые шаги», - сказал он.

Глава государства отметил, что основной причиной распространения заболевания является безответственность некоторых людей. «Они не соблюдают простых правил и не следуют им. Вот почему мы были вынуждены увеличить штрафы. В некоторых случаях мы вынуждены принимать строгие меры против тех, кто нарушает карантинный режим. Но они также должны осознавать свою ответственность. Все правила призваны защищать здоровье людей, в том числе тех, кто нарушает карантинный режим», - сказал он.

Президент подчеркнул, что некоторые граждане демонстративно нарушают этот карантинный режим.

«Позорный инцидент, который произошел вчера в известном отеле, неприемлем. Поэтому азербайджанская полиция поступила правильно, что вмешалась. Я дал полиции серьезные поручения адекватно реагировать на все нарушения. Никто не может быть выше закона - будь то местная или иностранная компания, местный гражданин или иностранный», - сказал он.

Президент указал, что в то же время существующие законы и нормативные акты, касающиеся режима карантина, должны быть основой для всех. «Поэтому мы продолжим предпринимать шаги в этом направлении. Если люди, нарушающие эти правила, будут более ответственными и дисциплинированными, я думаю, что мы сможем контролировать пандемию», - сказал он.

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Эльшан Рустамов