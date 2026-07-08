 Messinin qələbədən sonrakı göz yaşlarının səbəbi məlum oldu - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Messinin qələbədən sonrakı göz yaşlarının səbəbi məlum oldu - VİDEO

Qafar Ağayev09:40 - Bu gün
Messinin qələbədən sonrakı göz yaşlarının səbəbi məlum oldu - VİDEO

2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Argentina 0:2 hesabı ilə geridə olduğu oyunda Misiri 3:2 hesabı ilə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanın ilk hissəsində penaltidən yararlana bilməyən Lionel Messi ikinci hissədə komandasının ikinci qolunu vuraraq Argentinanın möhtəşəm geridönüşündə əsas pay sahiblərindən biri olub.

Oyundan sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyən Argentina millisinin kapitanı emosiyalarının səbəbini açıqlayıb.

Messi bildirib ki, komanda yoldaşlarının fədakarlığı onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır:

"Mən komanda yoldaşlarım sayəsində meydandayam. Çünki kifayət qədər qaça bilmədiyim məqamlarda onlar daha çox əziyyət çəkir, boşluqları bağlayırlar. Üstəlik, bunu ürəkdən edirlər. Argentina mənim xoşbəxtliyimdir. Uzun müddətdir ailəmlə kifayət qədər vaxt keçirə bilmirdim. Cəmi bir neçə gün əvvəl qısa istirahət etmək imkanım oldu. Amma milli komandada birlikdə olmaq bizə böyük zövq verir. Bu komanda son səkkiz ildə mənə çox xoş anlar yaşadıb. Bizim yolumuz bu gün başa çata bilməzdi. Çünki hələ uğrunda mübarizə aparmalı olduğumuz çox şey var. Bunu hiss edirəm. Biz hər rəqibə qarşı sonadək mübarizə aparmaq üçün buradayıq. Əlimizdən gələni edəcəyik və heç vaxt təslim olmayacağıq".

Messi etiraf edib ki, qaçırdığı penalti ona psixoloji baxımdan ağır təsir edib:

"Bəli, oyundan sonra ağladım. Bütün hisslərimi sərbəst buraxdım. Çünki qaçırdığım penaltiyə görə özümə çox əsəbiləşmişdim. Ən vacib anda komandamı çətin vəziyyətdə qoyduğumu hiss edirdim. Onları məyus etdiyimi düşünürdüm. Özümə çox qəzəbli idim. Amma mübarizəni dayandırmadım. Tanrıya şükür ki, mənim üçün xüsusi bir taleyin hazırlandığını gördüm. Bərabərlik qolunu vurdum. Həmin an yaşadığımız sevinci sözlə ifadə etmək mümkün deyil".

Paylaş:
153

Aktual

Cəmiyyət

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Siyasət

XİN başçısı: Xarici münaqişələrdə iştirak edənləri cinayət məsuliyyəti gözləyir

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına ÇAĞIRIŞ

Siyasət

Nazir: İordaniya və Azərbaycan arasında imzalanan sazişlər turizmə, ticarətə və biznes əlaqələrinə təkan verəcək

Dünya

Zaqatalada yağıntılar aylıq normanı keçib - FAKTİKİ HAVA

2026-cı ilin dünyanın yaşamaq üçün ən əlverişli şəhərləri açıqlandı

Çinin şimal-qərbində baş verən torpaq sürüşməsində 21 nəfər ölüb

Messinin qələbədən sonrakı göz yaşlarının səbəbi məlum oldu - VİDEO

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Ərdoğan və Tramp arasında ikitərəfli görüş keçirilir

Ərdoğan Trampı Ankarada qarşıladı

İndoneziyada güclü ZƏLZƏLƏ

Tehranda Xamenei ilə vida mərasimi başladı

Son xəbərlər

“Liman Estate” – Bakıda yeni yaşam standartı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:10

İyulun 12-də keçiriləcək qəbul imtahanında 37 minə yaxın abituriyent iştirak edəcək

Bu gün, 14:57

HHQ və XTQ komandanları təltif olunub

Bu gün, 14:36

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:17

XİN başçısı: Xarici münaqişələrdə iştirak edənləri cinayət məsuliyyəti gözləyir

Bu gün, 14:12

Ceyhun Bayramovdan xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:03

Nazir: İordaniya və Azərbaycan arasında imzalanan sazişlər turizmə, ticarətə və biznes əlaqələrinə təkan verəcək

Bu gün, 13:56

İordaniyanın xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə dəstəyini ifadə edib

Bu gün, 13:49

Nazir: Azərbaycan və İordaniya arasında yeni sazişlər imzalanıb

Bu gün, 13:32

"Air de Lalique": Bakıda "Lalique" brendinin yeni kolleksiyası təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:30

Ceyhun Bayramov: İordaniya ilə ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində işlər görüləcək

Bu gün, 13:29

Yol polisi fermerlərə və traktor sürücülərinə müraciət etdi

Bu gün, 13:22

Laçında 8 mindən çox çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib

Bu gün, 13:19

İrandan Azərbaycana 78 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı

Bu gün, 13:09

“Level Tower”: ultra-premium “Klub evi”, Bakının tam ürəyində yeni həyat səviyyəsi - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 13:00

Sabah bəzi yerlərdə leysan yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Quru Qoşunlarında əməliyyat təlimi keçirilir - FOTO- VİDEO

Bu gün, 12:35

Azərbaycan və İordaniya viza rejimini ləğv edir

Bu gün, 12:24

Bakıda velosiped və skuter zolaqları genişləndirilir

Bu gün, 12:09

Azərbaycan və İordaniya XİN başçıları danışıqlar aparır

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər