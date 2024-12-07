Взрыв в Стамбуле: есть погибший и пострадавшие

Сегодня утром в Стамбуле (Турция) в 14-этажном здании произошел мощный взрыв.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Причиной взрыва стала утечка природного газа в квартире на первом этаже дома. На место происшествия прибыли многочисленные бригады полиции, пожарных и скорой медицинской помощи. Сообщается, что обломки здания рухнули на прилегающую территорию. Жителей немедленно эвакуировали.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, пострадали трое.

По факту происшествия ведется расследование.