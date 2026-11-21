Азербайджан является важным и надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и Германию, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.



«Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов, прежде всего нефти, для значительной части Европы, в том числе и для Германии. И в период, когда мы должны стать более независимыми от российских поставок - ведь мы разорвали эти связи, - нам нужны надежные поставщики, Азербайджан входит в их число. Устойчивость и расширение этого сотрудничества в будущем отвечает интересам нашей экономики, а также потребителей, которым, разумеется, необходима доступная по цене энергия», - сказал глава МИД.



Отвечая на вопрос о том, удалось ли германской стороне в ходе визита в Азербайджан провести конкретные переговоры о возможном увеличении объемов поставок, Йоханн Вадефуль ответил: «Да, такие договоренности уже достигнуты, и их реализация начнется в следующем году. Это сотрудничество необходимо продолжать и расширять. Для этого нужна политическая основа - именно этим я занимаюсь как министр иностранных дел.



Все остальные вопросы, естественно, будут согласовываться частными компаниями. Но мы поддерживаем этот процесс».



Глава МИД также подчеркнул, что в условиях глобальной неопределенности Европе нужны надежные партнеры в торговле и энергоснабжении, и «Южный Кавказ относится к их числу».

In an interview with Germany’s @Tagesschau, Foreign Minister Johann Wadephul emphasized Azerbaijan’s role as a reliable partner for Germany and Europe, highlighting the importance of energy security, closer cooperation and lasting peace in the South Caucasus. https://t.co/XK8VFcjSpE — Nasimi Aghayev🇦🇿 (@NasimiAghayev) November 21, 2026