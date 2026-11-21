В Сумгайыте на улице Узеира Гаджибейли обрушился очередной участок дороги.

Как сообщает 1news.az, на место прибыли сотрудники Государственного агентства водных ресурсов.

Приняты меры безопасности, начались восстановительные работы.

Отметим, что на этой улице провалы дорожного полотна фиксировались и ранее. Несколько дней назад был устранен один из них, а несколькими месяцами ранее отремонтировали другой участок. Нынешний случай стал третьим по счету.