Министерство сельского хозяйства США (USDA) на этой неделе подверглось кибератаке, в результате которой пострадала система, обеспечивающая выплаты фермерам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал NBC News, об этом стало известно от источников, знакомых с ситуацией.

По их данным, руководство ведомства уведомило сотрудников о кибератаке в четверг. На данный момент подтверждено, что злоумышленники атаковали базу данных, используемую для осуществления выплат фермерам.

Собеседники телеканала выразили опасения, что через скомпрометированную систему хакеры могут получить доступ к более конфиденциальной информации, включая сведения о безопасности пищевой продукции и результаты исследований заболеваний, передающихся от животных человеку.

Ответственность за кибератаку пока не взяла на себя ни одна хакерская группировка.