Исполнительный директор Фонда развития футбола (FİF) Турал Пириев ответил на обвинения президента клуба «Хайперс» Аяза Абдуллаева. В интервью Sportify.az он заявил, что потенциальные инвесторы отказались от губинского клуба, потому что Абдуллаев рассчитывал получить за него деньги, а Фонд, по словам Пириева, сделками купли-продажи клубов не занимается.

Поводом стал пост Абдуллаева в Facebook от 19 ноября, который он назвал своим последним высказыванием о футболе. В нем бизнесмен утверждал, что пять-шесть человек из Губы через Фонд развития футбола выразили желание забрать команду, а он со своей стороны просил лишь погасить долги - по его словам, речь шла о сумме, не достигавшей и 5% вложенных в клуб средств. Однако, как пишет Абдуллаев, вместо губинского клуба этим людям предложили «Сабаил», который затем планировалось переименовать в «Губу». Расширение лиги, которое позволило бы губинцам автоматически подняться в Первую лигу, по его утверждению, не состоялось намеренно. Абдуллаев также поставил под сомнение результаты работы Фонда в «Мингячевире», «Туран Товузе», «Загатале» и «Шахдаг Гусаре», упомянул исчисляемые миллионами расходы организации на командировки и семинары и выразил надежду на государственный аудит. Пост, по его собственным словам, он писал с температурой 40 градусов.

Ответ на пост

Пириев начал с того, что не уверен даже в нынешнем статусе оппонента.

«Я не знаю, бывший он президент клуба или нынешний. То слышу, что бывший, то - что продолжает работать. Потом снова слышу, что бывший. Я не воспринимаю эти заявления всерьез. Он сам там отметил, что писал с температурой 40. Не знаю, влияет ли температура. В заявлении затронуто очень много разных тем, я даже не знаю, с чего начать и на что отвечать», - сказал Пириев.

По его словам, если кто-то считает работу Фонда неэффективной, это личное мнение, и думать одинаково никто не обязан. Отвечать он готов на конкретные факты и аргументы. «На его претензии я отвечать не буду», - добавил исполнительный директор.

Инвесторы, «Хайперс» и «Сабаил»

На ключевой эпизод - историю с инвесторами - Пириев тем не менее ответил подробно. Он заявил, что Фонд поддерживал «Хайперс» с первого дня переезда в Губу: встречался с главой исполнительной власти района Ильгаром Махмудовым, представлял планы, обсуждал дальнейшее сотрудничество. Объем поддержки, по его словам, зависит от активности самих клубов: «С кем-то мы очень активны, с кем-то все складывается очень хорошо, а с кем-то вообще наблюдается бездействие».

Пириев подтвердил, что говорил с потенциальным акционером и предлагал ему именно «Хайперс Губа». Инвесторы приезжали в Губу и осматривали стадион. Сам он на этих встречах присутствовать не смог, и гостей принимал Абдуллаев. При этом утверждение, будто он предлагал «погасить долги и забрать клуб», Пириев назвал совершенно неверным.

«Я неоднократно спрашивал Аяза бея, есть ли у клуба долги. Он столько же раз отвечал, что у клуба нет ни копейки долга, и говорил: "Я сам распространяю эти новости, чтобы губинцы, может быть, проявили интерес". На вопрос "Тогда чего вы хотите?" он ответил так: "Хочу, чтобы мне заплатили. Сейчас готов продать за 400-500 тысяч, а если выйдем в Первую лигу - за 700 тысяч - 1 миллион манатов. Но конкретную сумму пока не называю"», - рассказал Пириев.

По его словам, он объяснил Абдуллаеву, что Фонд куплей-продажей клубов не занимается, и то же самое сообщил другой стороне: если хотят вести переговоры, пусть связываются напрямую. Позднее инвесторы, как утверждает Пириев, сами начали переговоры с «Сабаилом» и пришли к соглашению. Фонд в этом процессе не участвовал и подключился лишь тогда, когда новые владельцы сообщили о планах переезда в Губу, - поскольку Фонд работает с региональными клубами, он выразил готовность поддержать эту инициативу.

На уточняющий вопрос, отказались ли инвесторы от «Хайперс Губа» из-за слишком высокой цены, Пириев ответил: «Не потому, что он просил много денег, а потому, что он вообще просил деньги». Он сказал, что знает о погашении инвесторами долгов «Сабаила», хотя в самой сделке не участвовал. По его данным, губинскому клубу инвесторы предлагали другую схему: закрыть долги, если они есть, и продолжить работу даже при условии, что Абдуллаев останется в клубе. «Но Аяз бей сказал, что вложил в клуб деньги и должен их вернуть. Я объяснил, что Фонд этим не занимается, и передал его пожелание другой стороне», - добавил Пириев.

На тезис о том, что подобные подходы отталкивают от футбола бизнесменов, готовых в него вкладываться, он ответил вопросом: «Прежде всего нужно уточнить, отдалился ли от футбола сам этот человек. Разве его целью не была продажа клуба? Насколько я знаю, сейчас клуб представляет Барду».

«Туран Товуз» и санкция 2019 года

Пириев также опроверг версию о том, что при передаче «Туран Товуза» Эхтираму Гулиеву тот не был предупрежден о санкции 2019 года, способной помешать участию клуба в еврокубках. «Кто-то это вбросил, но ничего подобного нет. В 2019 году против клуба не применялось никаких санкций», - заявил он.

По его словам, отстранение клуба от еврокубков сезона 2026/2027 связано с расследованием УЕФА, которое по регламенту может быть начато при подозрении в причастности одного или нескольких игроков к влиянию на результаты матчей. Если бы санкция существовала в 2019 году, пояснил Пириев, она вступила бы в силу тогда же и повторного решения по тому же вопросу не понадобилось бы. На вопрос, почему УЕФА поднял тему именно сейчас, он ответил, что не является специалистом в этих деталях, и посоветовал обратиться к спортивным юристам.

Матч в Ханкенди

Значительная часть интервью была посвящена матчу VIII тура Первой лиги «Ханкенди» - «Карван-Евлах», в организации которого участвовал Фонд. Пириев рассказал, что сотрудничество с «Ханкенди» охватывает все - от обновления логотипа до выстраивания стратегии и поиска партнеров, а главная задача сейчас в том, чтобы клуб приняли жители города. Запланированный на стадионе концерт отменили: нумерация мест не была завершена, поэтому в продажу поступили не все билеты, не была готова и звуковая система. Сам матч Пириев назвал в определенном смысле пробным, а решение перенести игру из Шамахы в Ханкенди поспешным не считает.

Отсутствие на матче руководства АФФА он объяснил тем, что приглашения никому не рассылались, и занимался этим не Фонд. «Кто мы? Мы ведь тоже АФФА. Мы там тоже были. Это было не специальное мероприятие, а обычный матч лиги», - сказал Пириев. На замечание, что игру посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и руководство ПФЛ, он ответил, что стадион принадлежит министерству, ПФЛ организует лигу, и рассылать приглашения руководству этих структур никто не должен.

Расширение лиги и стадионы

Увеличивать число команд в Премьер-лиге в этом сезоне, по мнению Пириева, рано, хотя Первая лига, по его оценке, никогда не была такой конкурентной. «Из четырех претендентов в Первой лиге у двух сейчас нет стадиона. Когда необходимая инфраструктура будет у трех-четырех команд, тогда можно будет серьезнее думать об увеличении числа команд», - сказал он. В ближайшие годы, по его прогнозу, в Премьер-лиге могут выступать 14, а затем и 16 команд.

К «Имишли», который второй год остается без стадиона, Пириев призвал отнестись с эмпатией. Он напомнил, что другим клубам при выходе в Премьер-лигу помогали: стадион «Туран Товуза» построила АФФА на средства УЕФА, проблему «Кяпаза» решило государство, стадион для «Шамахы» также построила АФФА. В Имишли же, по словам Пириева, проблемы выявились уже после прихода инвестора, и решать их пришлось ему одному. Сейчас решается вопрос выделения земельного участка, где клуб планирует построить небольшой стадион.

Проектирование стадиона для «Шахдаг Гусара», который находится на балансе Министерства молодежи и спорта, по словам Пириева, близко к завершению, и строительство, как ожидается, начнется в ближайшее время. Однако уложиться в один год, по его мнению, вряд ли удастся.

На вопрос о том, что выделяемые на детский футбол и инфраструктуру средства порой уходят на трансферы легионеров, Пириев ответил, что у Фонда нет полномочий что-либо запрещать клубам: расходование государственных средств регулируется установленными критериями, за нарушение которых предусмотрены санкции. О финансовых санкциях АФФА в отношении «Имишли» и «Шафы» ему, по его словам, ничего не известно.

«Мингячевир» и критики

Пириев признал, что «Мингячевир» находится в тяжелом положении: у команды были проблемы с зарплатами, и она не смогла выйти на матч. По его словам, эти вопросы уже решены, клуб возобновил тренировки, а до конца года Фонд постарается решить проблемы в корне.

В том же ответе он высказался и о критиках. «Иногда будут неадекватные люди, которые будут что-то писать. Если обращать внимание на всех, у нас ничего не получится. Естественно, в процессе кто-то может остаться недоволен. Наша цель - не сделать этих людей счастливыми, а добиться того, чтобы региональные клубы работали стабильно», - сказал Турал Пириев.