Для подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армении необходимо внести изменения в свою конституцию или принять новую конституцию, заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Для мирного соглашения Армении необходимо внести изменения в свою конституцию или принять новую конституцию. (…) Я стараюсь поддержать это, но, конечно, это остается вопросом армянской внутренней политики. Если это произойдет, у нас появятся большие возможности, тогда мы сможем построить новые связи для товаров, сырья и энергии всех видов, в том числе электрической. Я думаю, это большая возможность», — сказал министр.

По его словам, народы Азербайджана и Армении также могли бы сблизиться через культурные обмены.

«Но если это не сработает и разразится очередная война, думаю, каждый понимает, к чему это приведет. Цены на энергию вновь поднимутся, поставки будут прерваны. Мы не можем себе этого позволить», — подчеркнул Вадефуль.