Главное управление метеорологии Турции (MGM) объявило желтый уровень погодной опасности для 24 провинций, включая Стамбул, в связи с ожидаемыми 21 ноября сильными осадками.

Как сообщает 1news.az, в ряде регионов прогнозируются сильные ливни, грозы и шторм. В горных районах Восточного Причерноморья и Восточной Анатолии на высоте более 2 000 метров ожидаются мокрый снег и снег.

Метеорологи предупредили об угрозе наводнений, подтоплений, оползней, ударов молний и сильного ветра и призвали жителей соблюдать осторожность.