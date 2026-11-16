Хабиб Нурмагомедов помог освободить Усмана из тюрьмы в ОАЭ

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов добился освобождения своего родственника Усмана Нурмагомедова из тюрьмы в ОАЭ после личных переговоров с местными властями.

Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным источника, сначала Хабиб обратился за помощью к президенту UFC Дане Уайту, однако тот отказался вмешиваться, сославшись на законодательство Эмиратов. После этого Нурмагомедов связался напрямую с местными властями. В результате переговоров была достигнута договорённость о поэтапном освобождении задержанных.

Сегодня Усман покинул тюрьму. При этом, как утверждает источник, участники конфликта договорились не комментировать произошедшее публично.

Напомним, 13 ноября Усмана Нурмагомедова арестовали в ОАЭ на шесть месяцев. Вместе с ним под арест попали ещё семь участников конфликта. Суд также назначил им крупные штрафы за нарушение общественного порядка и создание угрозы жизни. Мера пресечения в отношении Мераба Двалишвили была отменена в тот же день.

Инцидент произошёл во время медиадня лиги RAF в Абу-Даби. Двалишвили давал интервью, когда к нему подошёл Нурмагомедов в сопровождении товарищей. Впоследствии в соцсетях появилось видео конфликта.

Чемпион UFC Ислам Махачев объяснил поведение Усмана тем, что ранее Двалишвили оскорбил мать российского бойца.

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