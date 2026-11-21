21 ноября в Ханое состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на встрече, Президент Вьетнама То Лам сказал:

- Ваше превосходительство Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, добро пожаловать во Вьетнам с официальным визитом. Мне сообщили, что это Ваш второй визит в нашу страну. Это свидетельствует о Вашем теплом отношении к Вьетнаму и его народу. Абсолютно уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям, углубит их, сделает более содержательными и эффективными.

С удовлетворением вспоминаю теплый прием, оказанный Вами, первой леди, Первым вице-президентом, Вашей семьей и народом Азербайджана мне, первой леди Вьетнама и высокопоставленной вьетнамской делегации во время нашего государственного визита в Азербайджан в мае прошлого года, и высоко ценю это.

Мы всегда внимательно следили за ситуацией в Азербайджане. Хотел бы поздравить Вас с важными достижениями, которых Азербайджан добился под Вашим превосходным руководством. В последние годы валовой внутренний продукт Азербайджана продолжает расти. Уровень жизни населения постоянно повышается, а позиции Азербайджана на международной арене последовательно укрепляются. Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе.

Наша давняя традиционная дружба бережно сохранялась и развивалась на протяжении многих поколений лидерами и народами двух стран. Вьетнам всегда помнит и высоко ценит поддержку, оказанную Азербайджаном в прошлом в борьбе за национальное освобождение и независимость, а также в нынешних усилиях по обеспечению национального развития.

Выведение отношений на уровень стратегического партнерства в мае 2025 года является исторической вехой, открывающей новую страницу в наших двусторонних отношениях. Важной задачей, стоящей перед обеими странами на всех уровнях и во всех сферах, является диверсификация содержания нашего сотрудничества, трансформация его в конкретные программы, проекты и достижения, которые принесут существенную пользу нашим народам.

Еще раз поздравляю Вас с успешным проведением в этом году Саммита СВМДА. Надеюсь, что в ходе наших сегодняшних двусторонних переговоров мы сможем открыто обсудить средства и пути продолжения выполнения достигнутых договоренностей в будущем и дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям.

А теперь, господин Президент, хочу предоставить слово Вам.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Господин Президент, дорогие друзья! Прежде всего, хотел бы выразить благодарность за приглашение посетить Вашу страну с официальным визитом, а также за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации. Я очень рад вновь посетить дружественный Вьетнам и стать свидетелем стремительного развития Вашей страны.

Я посещал Вьетнам с визитом в 2014 году, и с тех пор под Вашим руководством был достигнут колоссальный прогресс по самым разным направлениям. Сегодня Вьетнам является важным международным актором, играющим значимую роль не только в вашем регионе, но и в глобальном масштабе.

Стремительное социально-экономическое развитие Вашей страны известно во всем мире. Благоприятный инвестиционный климат привлекает множество компаний из разных частей света. Как Вы верно отметили, господин Президент, наши отношения носят стратегический характер. В прошлом году, в ходе Вашего государственного визита в Азербайджан, мы официально подняли их до уровня стратегического партнерства, хотя по сути они были стратегическими и раньше.

Отношения между нашими народами имеют давнюю историю. Азербайджанский народ всегда поддерживал вашу борьбу за независимость, за ваши национальные ценности. Исторический визит Президента Вьетнама, великого лидера Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году навсегда остался в наших сердцах. Во время этого визита президент Хо Ши Мин также посетил ряд промышленных объектов Азербайджана, в частности предприятия нефтяной отрасли. Впоследствии во Вьетнам были направлены многие азербайджанские специалисты, чтобы содействовать развитию нефтяной промышленности Вашей страны.

Наше сотрудничество охватывает многие направления. Мы очень рады, что между нашими странами налажено тесное взаимодействие на международной арене, и признательны за участие вьетнамской стороны на высоком уровне в Саммите СВМДА.

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В ходе беседы была затронута роль взаимных визитов делегаций высокого уровня обеих стран в развитии двусторонних связей, подчеркнуто их значение с точки зрения определения новых механизмов сотрудничества. Было отмечено взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения, СВМДА и других институтов, а также обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и АСЕАН.

Была подчеркнута важность роли и поддержки Азербайджана в налаживании сотрудничества Вьетнама со странами Каспийского региона и Южного Кавказа.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической, в том числе в нефтегазовой сфере и в области энергетической безопасности, возобновляемой энергетики, экономики, инвестиций, туризма, безопасности, обороны и оборонной промышленности, межпарламентских отношений, транспорта и логистики, авиации и культурных связей. Было отмечено, что Азербайджан обладает большим потенциалом в области возобновляемой энергетики, включая ветровую и солнечную. Кроме того, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках инфраструктурных проектов, в том числе в рамках маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, подчеркнуто значение Транскаспийского маршрута.

Состоялся обмен мнениями по вопросам углубления связей между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Вьетнамской национальной нефтегазовой компанией (PetroVietnam).

На встрече было отмечено, что обе страны страдают от минной проблемы, в этой связи была подчеркнута важность партнерства в области разминирования.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказанную Вьетнамом в 2020 году, в период Отечественной войны, в связи с противодействием предусмотренным в Совете Безопасности ООН ограничениям в отношении Азербайджана, заявив, что это никогда не будет забыто.

Было подчеркнуто, что народы Азербайджана и Вьетнама проявили мужество и героизм в борьбе за независимость и свободу, отмечено, что это является фактором, объединяющим два народа.

Была выражена уверенность в том, что итоги визита главы нашего государства сыграют важную роль для будущего партнерства между нашими странами.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

09:10

21 ноября в Ханое состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе.