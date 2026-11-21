Хикмет Гаджиев поделился видео исполнения песни "Эй, Вэтэн" вьетнамской певицей
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети X видео выступления вьетнамской певицы на официальном приеме в честь президента Ильхама Алиева.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:
"В рамках официального визита президента Ильхама Алиева во Вьетнам на официальном приеме вьетнамская певица исполнила нашу известную песню, известную в народе под названием "Эй, Вэтэн". Отличное произношение и прекрасное исполнение! Полное название песни – "Сердце, полное мелодий", композитор – Эльза Ибрагимова".
Prezident İlham Əliyevin Vyetnama rəsmi səfəri çərçivəsində rəsmi ziyafətdə vyetnamlı müğəninin ifa etdiyi xalq arasında daha çox “Ey Vətən" kimi tanınan məşhur mahnımız. Əla tələffüz və gözəl ifa! Tam adı "Nəğmə dolu bir ürəyəm", bəstəkarı Elza İbrahimova. https://t.co/ste1eWxZRh — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 21, 2026