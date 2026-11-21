Азербайджан за два года поднялся сразу на 36 позиций в глобальном Индексе развития электронного правительства ООН (EGDI), заняв 38-е место среди 194 государств.

По Индексу онлайн-услуг республика и вовсе стала 11-й в мире, опередив США, Великобританию, Канаду и Норвегию. А по показателю институциональной основы цифровизации заняла первое место. Такие результаты выводят страну в одну группу с государствами, которые давно считаются мировыми ориентирами технологического развития.

Однако за впечатляющей статистикой стоит куда более существенный процесс - перестройка системы государственного управления. Азербайджан последовательно переходит от разрозненных электронных сервисов к единой цифровой архитектуре, в которой технологии работают на сокращение бюрократии, ускорение государственных процедур и повышение доступности услуг для граждан. Речь идет уже не о простом внедрении новых инструментов, а об изменении самой модели взаимодействия государства с обществом.

От отдельных сервисов к единой системе

Было бы ошибкой объяснять такой рывок появлением нескольких удобных приложений или переводом государственных услуг в электронный формат. За ним стоит перестройка самой архитектуры государственного управления. Принципиальная разница заключается в переходе от разрозненных цифровых решений отдельных ведомств к единой системе, в которой государственные структуры обмениваются данными, а гражданину больше не приходится выступать посредником между ними.

Одним из ключевых инструментов этой модели стала платформа mygov. Она объединяет государственные услуги в едином цифровом пространстве, позволяя получать необходимые документы и пользоваться сервисами без привычного хождения по инстанциям.

Не менее важную роль играет digital.bridge - платформа межведомственного обмена данными, благодаря которой взаимодействие государственных структур становится быстрее и эффективнее. Развитие электронного документооборота дополняет эту систему, сокращая зависимость от бумажных процедур.

На практике эти изменения затрагивают одну из самых чувствительных сторон повседневной жизни - отношения человека с государственным аппаратом. Чем меньше справок требуется собирать самостоятельно, чем реже приходится обращаться в разные учреждения за одними и теми же сведениями, тем меньше пространства остается для бюрократических проволочек и субъективного подхода. В этом и состоит реальная ценность цифровизации: технология должна избавлять человека от лишней работы, которую раньше за него не могло выполнить само государство.

Политическая воля, без которой технологии не работают

Подобную трансформацию невозможно обеспечить усилиями одного технологического ведомства, поскольку цифровизация затрагивает практически все направления государственного управления. Необходимы единая стратегия, законодательная база, инвестиции и координация на уровне высшего руководства.

В Азербайджане цифровое развитие последовательно закрепляется в качестве одного из приоритетов государственной политики. Внимание президента Ильхама Алиева к этому направлению, принятие Концепции цифрового развития и Плана мероприятий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы сформировали основу для реализации реформ. Дополнительным механизмом координации выступает Совет по цифровому развитию под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, обеспечивающий согласованность действий государственных структур.

Отдельного внимания заслуживает законодательная составляющая. Юридическое признание цифровых документов, совершенствование механизмов электронного взаимодействия, создание условий для развития стартапов, венчурного финансирования и технологического предпринимательства формируют среду, в которой цифровая трансформация перестает быть набором ведомственных проектов. Она становится частью общей экономической и управленческой политики государства.

Характерно, что столь существенный прогресс получил оценку и непосредственно в ООН. Руководитель Отдела цифрового правительства Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Винченцо Акваро, комментируя результаты Азербайджана, особо выделил политическую волю руководства страны, качество нормативно-правовой базы, кадровый потенциал и инвестиции. По его словам, опыт республики может стать примером передовой практики для других государств как в регионе, так и во всем мире.

Эта оценка важна прежде всего тем, что речь идет о признании конкретных результатов международной организацией, применяющей единую методологию оценки для всех государств-членов ООН.

38-е место - не финиш

Впрочем, было бы преждевременно воспринимать нынешние позиции как окончательное подтверждение решения всех проблем. Международный индекс отражает состояние электронного правительства по нескольким направлениям, включая онлайн-услуги, телекоммуникационную инфраструктуру и человеческий капитал. И если по отдельным компонентам Азербайджан уже вошел в число мировых лидеров, достигнутый уровень необходимо развивать дальше.

Следующий этап предполагает расширение телекоммуникационной инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, развитие технологического предпринимательства и более широкое внедрение искусственного интеллекта. Особое значение приобретает переход к проактивным государственным услугам, когда система способна предлагать человеку необходимый сервис исходя из его жизненной ситуации, а не заставляет его самостоятельно искать нужное ведомство и разбираться в административных процедурах.

Именно здесь будет проходить проверка качества проведенных реформ. Международные рейтинги важны, но для гражданина гораздо существеннее, насколько быстро оформляется документ, насколько просто получить государственную услугу и сколько времени удается сэкономить благодаря новым технологиям.

Подъем на 36 позиций за два года - серьезное достижение, которое не нуждается в дополнительном украшательстве. Но главный вывод из отчета ООН заключается в том, что Азербайджан продемонстрировал способность проводить масштабные институциональные преобразования и добиваться результатов, сопоставимых с показателями государств, давно занимающих ведущие позиции в цифровой сфере.

В конечном счете современность государства определяется не количеством компьютеров в его учреждениях и не громкостью заявлений о технологическом будущем. Она определяется тем, насколько эффективно работают его институты и насколько незаметно для гражданина исчезают административные барьеры. Судя по последнему отчету ООН, в этом направлении Азербайджан сделал весьма серьезный шаг вперед.

Али Мамедов