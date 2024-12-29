В Актау прибыл наблюдатель ИКАО

29 декабря в Актау по поручению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель — руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает агентство Kazinform.

В Минтранспорта РК отметили, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования крушения самолета AZAL и задействованности заинтересованных государств.

Ранее в Актау прибыли уполномоченные по расследованию от CENIPA, производители рухнувшего самолета Embraer и специалисты из Турции.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3-х километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 – Кыргызстана.

Личность одного человека пока не установлена. Оба пилота, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.