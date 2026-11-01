В Болгарии завершилось голосование во втором туре выборов президента - ОБНОВЛЕНО

В Болгарии завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

Как сообщает 1news.az, избирательные участки завершили работу в 20:00 по местному (22:00 по бакинскому) времени.

Согласно первым результатам экзитполов, действующий президент Болгарии Илияна Йотова побеждает своего оппонента.

За Йотову проголосовали около 51% избирателей, за ее оппонента - бывшего премьер-министра технического правительства, поддержанного оппозицией, Андрея Гюрова - около 44,6%. Предварительные результаты были представлены в эфире Болгарского национального телевидения.

Явка на выборах составила около 26,8%.

11:00

В Болгарии началось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

Как сообщает 1news.az, в 07:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, где могут проголосовать 6,6 млн избирателей.

Дополнительные участки для болгарских граждан, которые постоянно проживают за рубежом или находятся в турпоездках, будут открыты в 60 странах мира. На пост главы государства претендуют Илияна Йотова и Андрей Гюров, а кандидатами в вице-президенты стали Кирил Вылчев и Георгий Кандев.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны в 20:00, когда избирательные участки завершат работу. Официальные итоги будут объявлены не позднее 4 ноября.

Президент Болгарии избирается всенародным голосованием на пять лет и не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент. Всего в борьбе за пост главы государства в 2026 году принимали участие 27 человек.