Председатель Совета прессы: Насилие, совершённое в отношении корреспондента APA TV, недопустимо

Председатель Совета прессы Азербайджана Вугар Зифароглу выступил с заявлением в связи с насилием, совершённым в отношении корреспондента APA TV Санана Бахрамлы.

Как сообщает АПА, Вугар Зифароглу назвал недопустимым нападение на корреспондента APA TV Санана Бахрамлы, оскорбления в его адрес и воспрепятствование его профессиональной деятельности во время освещения пожара на территории недействующего мясокомбината на улице Давуда Аслана в Низаминском районе Баку.

«Сбор журналистом на месте происшествия общественно значимой информации и её доведение до общества являются его профессиональной обязанностью. Применение физической силы, угрозы и оскорбления в связи с этой деятельностью представляют собой посягательство не только на права журналиста, но и на свободу получения и распространения информации в целом.

Никто не имеет права насильственно вмешиваться в профессиональную деятельность журналиста, оскорблять его или повреждать его техническое оборудование. Обеспечение безопасности и соблюдение порядка на месте происшествия должны осуществляться в рамках закона, при этом деятельность журналистов не должна подвергаться необоснованным ограничениям».

Вугар Зифароглу выразил уверенность в том, что произошедший инцидент будет всесторонне и объективно расследован соответствующими органами, будет дана правовая оценка действиям лица, совершившего насилие в отношении журналиста, и приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что накануне сотрудник APA TV Санан Бахрамлы подвергся насилию при исполнении своих профессиональных обязанностей. Гейдар Сардаров, представившийся охранником комбината, на территории которого произошёл пожар, нанёс Санану Бахрамлы травмы, оскорбил его и повредил техническое оборудование компании.

Министерство внутренних дел возбудило по данному факту уголовное дело. Гейдар Сардаров задержан.