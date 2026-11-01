«Дакар-2026»: азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медаль

Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на IV Летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала Дакаре.

Как сообщает 1news.az, это первое золото азербайджанской сборной на турнире.

Дзюдоист, выступавший в весовой категории до 55 кг, в финале одержал победу над хорватом Зворцем Йоной.

Напомним, что И. Талыбов начал борьбу с 1/4 финала. В первых двух встречах он выбил из борьбы Ибрагима Муссану из ЦАР и представителя Саудовской Аравии Муратза Хебаха.

Азербайджан представлен на «Дакар-2026» 13 спортсменами в 8 видах спорта, турнир завершится 13 ноября.