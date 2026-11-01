 СМИ: наставник "Сабаха" Вальдас Дамбраускас может перейти в "Фенербахче" | 1news.az | Новости
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СМИ: наставник "Сабаха" Вальдас Дамбраускас может перейти в "Фенербахче"

Редакция 1news20:40 - Сегодня
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СМИ: наставник "Сабаха" Вальдас Дамбраускас может перейти в "Фенербахче"

Стамбульский "Фенербахче" рассматривает кандидатуру главного тренера азербайджанского "Сабаха" Вальдаса Дамбраускаса на пост нового наставника команды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на итальянское издание TuttoMercatoWeb, контакты с 49-летним литовским специалистом, чья команда в этом сезоне дебютировала в Лиге чемпионов, существенно активизировались.

Стороны ведут интенсивные переговоры, чтобы завершить сделку в ближайшие дни. В настоящее время обсуждаются детали трехлетнего соглашения, рассчитанного до 2029 года.

Турецкий гранд остался без главного тренера после отставки Исмаила Картала. Специалист покинул свой пост спустя всего четыре месяца после назначения, набрав с командой в среднем 1,78 очка за 18 матчей. Если трансфер Дамбраускаса сорвется, главным альтернативным кандидатом на пост наставника "желтых канареек" останется нидерландский специалист Дирк Кюйт, который в настоящее время временно исполняет обязанности главного тренера.

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