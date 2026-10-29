 Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО

Редакция 1news23:40 - 29 / 10 / 2026
Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО

29 октября действующий в российском городе Санкт-Петербург Академический Малый драматический театр — Театр Европы в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) представил в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре одноименный спектакль, подготовленный на основе пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, ее дочь Лейла Алиева и Алена Алиева посмотрели спектакль.

«Чайка» в постановке Льва Додина, являющегося лауреатом престижных театральных премий России, включая «Золотую маску», считается одним из самых известных образцов классической пьесы.

Художник-постановщик и художник по костюмам спектакля — Александр Боровский.

В сценическом произведении выступили народный артист России Сергей Курышев, заслуженные артисты Елизавета Боярская, Игорь Черневич и другие.

Отметим, что Бакинский международный фестиваль искусств, который продлится до 8 ноября, проводится во второй раз. В программе BIAF-2026, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, предусмотрено более 20 мероприятий, включая концерты, балетные и театральные спектакли, кинопоказы, встречи с деятелями искусства и мастер-классы.

В фестивале принимают участие артисты и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, России, США, Франции и других стран.

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