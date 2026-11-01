Reuters: Трамп готовится управлять США в обход Конгресса в случае победы демократов

Администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких месяцев готовилась к возможному приходу демократов к власти в Конгрессе, разрабатывая планы по дальнейшей реализации ключевых пунктов своей программы с помощью исполнительной власти.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника Белого дома и двух источников, знакомых с этими планами.

По словам собеседников агентства, высокопоставленные чиновники, в том числе советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер и директор Административно-бюджетного управления США Рассел Воут, с апреля сотрудничают с юридическим управлением Белого дома, чтобы определить меры исполнительной власти в области иммиграции, тарифов, стоимости жилья и федеральных расходов, которые Трамп мог бы принять без одобрения Конгресса.

Также источники рассказали журналистам, что юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф и его команда изучают, что Трамп может сделать самостоятельно в рамках закона, где он может расширить пределы своих полномочий и как отстаивать эти решения в суде.

В агентстве отметили, что получение контроля над Конгрессом даст демократам возможность проводить расследования в отношении Трампа, блокировать законопроекты и ограничивать его приоритеты в области расходов. Однако Трамп сохранит широкие полномочия исполнительной власти в сфере торговли, внешней политики и федерального аппарата.

Кроме того, демократам необходимо получить чистый прирост в четыре места как в Палате представителей США, так и в Сенате, чтобы переломить незначительное большинство республиканцев — 218 против 214 и 53 против 47 соответственно. Журналисты отметили, что, согласно опросам общественного мнения, демократы имеют шансы на победу в Палате представителей, тогда как ситуация в Сенате остается неопределенной.