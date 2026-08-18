«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы.

Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым, появился в социальных сетях практически из ниоткуда, однако за короткое время сумел завоевать огромную популярность у пользователей. Яркий характер героини, узнаваемая манера поведения и колоритная речь быстро сделали ее одной из самых обсуждаемых персонажей азербайджанского сегмента соцсетей.

Многие фразы Томы вскоре разошлись в социальных сетях и превратились в настоящие крылатые выражения, которые пользователи активно цитируют и сегодня. Но кто же стал прототипом этого образа? Откуда Аскеру Аскерову пришла идея создать Тому и ожидал ли он, что персонаж настолько полюбится аудитории?

Об этом, а также о том, как появился образ Томы, что стоит за ее характером, особенностях создания контента и других интересных деталях Аскер Аскеров рассказал в видеоинтервью 1news.az.

ОБ ОБРАЗЕ БУХГАЛТЕРА ТОМЫ

Прототипом Томы стала женщина, которая работала со мной в одном учреждении. У нее была похожая манера поведения и речь. Я впервые снял этот образ еще в марте - просто для себя, дома, на телефон. Сидел, смотрел телевизор и вдруг решил попробовать записать видео. Начал говорить от имени этой женщины: мол, я работаю вот так, ко мне кто-то приходит, я с ним разговариваю и так далее. Просто снял и оставил это видео в телефоне, даже не стал его публиковать. Я не мог его публиковать, потому что слишком много общего было с нашей сотрудницей. Боялся, что она узнает себя, а у меня из-за этого будут проблемы на работе. Поэтому видео так и лежало у меня в телефоне.

В апреле я уволился. После этого еще около месяца ждал, пока мне выплатят зарплату и компенсацию, и только потом, в мае, решил опубликовать это видео. И тогда Тома буквально «выстрелила». После публикации я увидел, что людям начинает нравиться этот персонаж. Поначалу у Томы даже не было имени. Я сам предложил подписчикам придумать ей имя. Люди стали писать разные варианты – и в итоге бухгалтер стала Томой.

Дальше все произошло настолько быстро, что я сам не мог представить, что этот персонаж получит такую популярность. Честно говоря, я до сих пор не знаю, почему Тома так сильно «зашла» людям. Наверное, одна из причин в том, что практически в каждом учреждении есть такая Тома - женщина с похожим характером и манерой общения. Многие сталкивались с такими людьми на работе, кто-то даже успел «натерпеться» от них. Поэтому персонаж оказался знакомым и понятным очень многим. Но Тома у меня получилась более мягкой, я сделал ее более улыбчивой - она говорит достаточно жесткие вещи, но делает это с улыбкой. А та женщина была более прямолинейной и говорила все в лицо.

ОБ ОТНОШЕНИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛОГЕРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В Азербайджане к блогерам действительно часто относятся несерьезно: мол, чем вообще занимаются блогеры, какая у них работа? Но на самом деле блогерство - это очень сложная работа. Если человек сам не погрузится в этот процесс, он не поймет, насколько это сложно. Нужно найти видео, смонтировать его, написать текст или субтитры, придумать, как все это подать. А самое сложное - постоянно придумывать новые идеи: что снимать, как снимать, о чем говорить? Ты должен постоянно следить за актуальными темами и поддерживать интерес к своей странице. Я сам в какой-то момент заметил, что начал терять актуальность. Некоторое время снимал совершенно другие вещи и понял, что страница постепенно теряет интерес аудитории, потом появилась Тома. Нужно постоянно чувствовать аудиторию и понимать, что ей интересно.

Быть блогером - действительно сложная работа. Ты должен заниматься рекламой, сотрудничать с брендами, платить налоги. Блогерство уже давно стало полноценной работой. Просто многие люди пока этого не воспринимают. Возможно, в этом есть и определенная вина самих блогеров. Есть инфлюенсеры, которые постоянно снимают видео с вечеринок, мероприятий, из разных заведений. У людей складывается впечатление: они каждый день ходят на вечеринки, развлекаются и вообще не работают. Но это тоже часть их профессии. Они находятся на виду, и именно это является их работой. Инфлюенсер должен показывать свою жизнь, посещать мероприятия, создавать контент и оставаться в информационном поле.

Думаю, со временем люди все больше будут это понимать. Уже сейчас отношение постепенно меняется: блогерство начинают воспринимать как работу. Думаю, в будущем это будет восприниматься еще более естественно.

Полное видеоинтервью с Аскером Аскеровым, в котором блогер подробно рассказал о создании образа бухгалтера Томы, прототипе своей героини, стремительном росте ее популярности, особенностях работы блогера в Азербайджане, создании контента и отношении общества к инфлюенсерам, смотрите на видео ниже.

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