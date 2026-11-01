Турция и Южная Корея подпишут ряд двусторонних документов

Турция и Южная Корея намерены подписать ряд документов для укрепления правовой базы двусторонних отношений.

Как сообщает 1news.az, об этом в соцсети Х написал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и совершит визит в Сеул 1-4 ноября", - сообщил он.

Отмечается, что на официальных встречах, которые состоятся во вторник, 3 ноября, будут обсуждены отношения стратегического партнерства между двумя странами, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

"Также будут подписаны различные документы, которые укрепят договорно-правовую базу двусторонних отношений", - указал Дуран.