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Госдеп США назвал темы саммита лидеров G20 в Майами

Редакция 1news21:00 - Сегодня
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Госдеп США назвал темы саммита лидеров G20 в Майами

На саммите лидеров стран G20 в декабре в Майами будут обсуждаться вопросы экономического роста и безопасности.

Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации на странице Государственного департамента США в соцсети X.

Ведомство отметило, что американский госсекретарь Марко Рубио вернул участников международного форума к фундаментальной миссии.

"США продолжат продвигать эти усилия с нашими партнерами в декабре на саммите лидеров G20 в Майами", - отмечается в посте.

Соединенные Штаты в 2026 году председательствуют в "группе двадцати". Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря в окрестностях Майами.

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