ФСБ РФ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержала подростка, который разместил ролик в TikTok с угрозой о намерении совершить преступление в парке "Царицыно".

Как передает 1news.az со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной от правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: I found a place (перевод с англ. "Я нашел место")", - подчеркнули в ведомстве.

В его средствах связи были обнаружены не только аккаунт, с которого размещались угрозы, но и подписка на неонацистский канал и поисковые запросы о совершенных терактах и других насильственных акциях.