Протестующие французы сожгли чучело Макрона - ВИДЕО

Чучело, изображающее президента Франции Эммануэля Макрона, сожгли протестующие в коммуне Гап на юго-востоке Франции.

Об этом сообщает издание Marseillaise.

Фигуру прикрепили к тележке из продуктового магазина, на ней же установили табличку с надписью «Не покойся с миром». Участники акции — их было не менее 100 — водили вокруг чучела хоровод.

Третью неделю подряд во Франции проходят общенациональные протесты. Представители профсоюзов, сторонники движения «желтых жилетов», студенты и школьники выступают против повышения стоимости жизни и ситуации в сфере образования.

По данным AFP, во время массовых протестов 31 октября были задержаны 565 человек. В нескольких городах произошли столкновения между протестующими и полицией — с использованием «коктейлей Молотова» и слезоточивого газа.