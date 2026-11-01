В Турции задержан владелец газеты Dünya Умут Гюнер

В Турции в рамках продолжающегося расследования в связи с финансовыми операциями на рынках капитала задержан владелец газеты Dünya Умут Гюнер.

Как передает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, задержание Гюнера, предположительно, связано с партнёрскими отношениями между Dünya Holding, в который входит издание, и Bulls Yatırım Holding.

В ходе расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, внимание привлекли финансовые связи между двумя холдингами. По имеющимся данным, Bulls Yatırım Holding принадлежит 20,45% доли в Dünya Holding.

Ранее сообщалось, что Совет по рынкам капитала Турции принял решение о ликвидации 15 фондов, находившихся под управлением Bulls Portföy. После этих событий, как утверждается, партнёрские отношения между двумя холдингами также стали предметом расследования.

Газета Dünya, специализирующаяся на экономической тематике и работающая на медиарынке на протяжении многих лет, была приобретена Гюнером в 2024 году.