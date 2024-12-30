В Баку состоится мюзикл для детей «Волшебный мост»
Впервые в Баку!
Только 26 января на сцене Русского Драматического Театра в 12.00 состоится мюзикл для детей «Волшебный мост». .
Эльф пересекает мистический портал в мир людей, раскрывая историю чудес, испытаний и неожиданных связей. Волшебный Мост — это путешествие о столкновении двух миров, где магия встречается с человечностью, а сердца меняются навсегда.
Не пропустите эту великолепную историю, наполненную музыкой, приключениями и силой единства!
Представление на английском языке.
Билеты продаются в кассе театре и онлайн продаже Iticket.az.
Номер для справок:
+99412 4930063
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