 В Баку состоится мюзикл для детей «Волшебный мост» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку состоится мюзикл для детей «Волшебный мост»

First News Media18:40 - Сегодня
В Баку состоится мюзикл для детей «Волшебный мост»

Впервые в Баку!

Только 26 января на сцене Русского Драматического Театра в 12.00 состоится мюзикл для детей «Волшебный мост». .

Эльф пересекает мистический портал в мир людей, раскрывая историю чудес, испытаний и неожиданных связей. Волшебный Мост — это путешествие о столкновении двух миров, где магия встречается с человечностью, а сердца меняются навсегда.

Не пропустите эту великолепную историю, наполненную музыкой, приключениями и силой единства!

Представление на английском языке.

Билеты продаются в кассе театре и онлайн продаже Iticket.az.

Номер для справок:

+99412 4930063

Поделиться:
209

Актуально

Мнение

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги ...

Общество

Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы - ...

Общество

Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM - ФОТО

Общество

Девять пострадавших при крушении самолета AZAL выписаны домой для амбулаторного ...

Общество

В канун праздника руководящий состав Министерства обороны посетил госпиталь

Бакинское метро изменит график работы в праздничные дни

Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы - Минтранс Казахстана

На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта - ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Пилоты рухнувшего самолета AZAL увели лайнер от жилых домов и спасли людей

Обнаружен еще один «черный ящик» рухнувшего в Актау самолета

В авиакатастрофе под Актау погиб и 13-летний школьник – ФОТО

Список пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL

Последние новости

Генсек ВТО направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:40

Президент Финляндии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:24

В канун праздника руководящий состав Министерства обороны посетил госпиталь

Сегодня, 20:20

Бакинское метро изменит график работы в праздничные дни

Сегодня, 20:00

РФ и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Сегодня, 19:40

Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы - Минтранс Казахстана

Сегодня, 19:20

На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 19:12

Предотвращена контрабанда более 68 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 19:05

Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM - ФОТО

Сегодня, 19:00

В Баку состоится мюзикл для детей «Волшебный мост»

Сегодня, 18:40

В Грузии запатентовали Деда Мороза

Сегодня, 18:20

В Джебраилe состоялось кулинарное мероприятие - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:55

Казахстанские СМИ широко осветили интервью Президента Азербайджана

Сегодня, 17:40

Пострадавшая в авиакатастрофе Лейла Омарова вышла из комы - ВИДЕО

Сегодня, 17:27

Девять пострадавших при крушении самолета AZAL выписаны домой для амбулаторного лечения

Сегодня, 17:15

Экс-министр обороны Армении прокомментировал новость о своем задержании - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:02

Президент Литвы выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:58

Израильская армия вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах

Сегодня, 16:50

«Bayatı şiraz»: Всемирно известный продюсер Бурак Йетер и Yaradıcı Studio представляют новый трек

Сегодня, 16:46

Швейцария стала председателем ОБСЕ на 2026 год

Сегодня, 16:43
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23