В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

В бюджете Азербайджана на 2027 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости предусмотрены на уровне 314 манатов — на 14 манатов выше действующего показателя.

Об этом сообщил Report председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

В настоящее время оба показателя составляют 300 манатов.

«Верхний предел прожиточного минимума и критерия нуждаемости увеличится на 14 манатов по сравнению с текущим годом. Уже четыре года критерий нуждаемости приравнен к прожиточному минимуму, и такая практика сохраняется. Это хороший показатель», — сказал он.