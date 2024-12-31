Обнародовано состояние граждан РФ, пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау

Шестеро граждан РФ, пострадавших при крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) на западе Казахстана, продолжают лечение в стационарах.

Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что состояние троих из пострадавших оценивается как тяжелое: "Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести".