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Обнародовано состояние граждан РФ, пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау

First News Media17:56 - Сегодня
Обнародовано состояние граждан РФ, пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау

Шестеро граждан РФ, пострадавших при крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) на западе Казахстана, продолжают лечение в стационарах.

Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что состояние троих из пострадавших оценивается как тяжелое: "Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести".

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