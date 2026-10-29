Танцор Арсен Агамалян возвращается в Баку спустя 37 лет, чтобы увидеть родных - ФОТО

Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян посвятил статус в социальной сети Instagram поездке в Баку, где он примет участие в международном фестивале Azerbaijan Dance Festival 2026.

А.Агамалян отмечает в социальной сети, что летит в столицу Азербайджана вместе с супругой Оксаной Васильевой, где станцует два номера - «Кармен» и «Бесы»: «Лечу в город, где мой папа встретил и влюбился в мою маму. Они учились на спортфаке: папа был футболист, мама - спортивная гимнастка. Я лечу в город, где мои папа и мама были молоды и счастливы. Где родился я. Где родилась моя сестра Рена».

Танцор отмечает, что его отец в свое время приехал в азербайджанскую столицу из Агдере (Карабах), а мама - русская из Баку.

«Я мог бы пафосно написать, что лечу туда ради наших (своих) детей, вложить каплю своих усилий, чтобы в будущем мои дети и дети-азербайджанцы не воевали… Я мог бы написать, что лечу туда, так как 1 декабря в Армении пройдет чемпионат мира по бальным танцам, на который наверняка приедут танцоры, представляющие Азербайджан. И что я, армянин, лечу за месяц до чемпионата мира в Азербайджан, чтобы показать: мы можем через танец, через искусство общаться», - отмечает Арсен Агамалян.

А.Агамалян рассказывает, что до двух лет жил в Баку, а затем в Ханкенди: «Карабах, папина родина. Отъезд не был связан с тем, что случилось позже. Позже будет конфликт, эскалация, обстрелы, блокада, и девяносто второй год, когда появилась дорога в Армению, в Россию… Родители вывезли нас. Не всех. Там умер мой годовалый братик - и для мамы это стало решающим. Уехать. Не возвращаться. Но это все было позже… А пока, каждое лето нас привозили в Баку, к прабабушке Полине и бабуле Тае. Я помню двор, смутно, кажется, это Сабунчи. Помню, как бегал там с ребятами… (говорят, некоторые еще там живут)».

Танцор отмечает, что увидит брата и сестру, которых не видел 37 лет: «Племянников, которых не видел никогда. Тех, с кем бегал во дворе. Мама русская - родственники с ее стороны остались там, в Баку».

По словам А.Агамаляна, пять лет ему приходило приглашение на Azerbaidjan Dance Festival и все это время он отказывался: «Полгода назад оно пришло снова, и я впервые сказал, что подумаю. Спрашивал мнение одноклассников, с которыми учился до 6 класса (мы до сих пор переписываемся). Тех, кто покинул свои дома пару лет назад… Каждый высказал свое мнение (все были едины лишь в том, что переживают за меня (и за это я их очень люблю…) беспокоятся обо мне. А я вдруг понял, что хочу. Что внутренне хочу приехать. Хочу станцевать».

«Танец - это то, чем я могу воевать. Чем я могу побеждать. И то, чем я готов быть побежденным: когда искусство делает человека выдающимся, мне все равно, кто он по национальности. Я сдаюсь перед ним. Мне кажется, только так мы и должны воевать - покоряя друг друга талантом и даром», - продолжает двукратный чемпион мира.

Арсен Агамалян отмечает, что его мысли о Карабахе, о его городе, о месте, где он жил, - неизменны: «Но ругаться, не договариваться, не общаться, бесконечно что-то доказывать - тупик (я не пишу, что знаю, как это делать и что знаю ответы…). Когда начались страшные события, из Баку уезжали мои родные. И когда одни люди пытались их поймать и уничтожить, другие - этой же национальности - их спасали и помогали уехать. Проблема всегда в человеке: что в нем побеждает - зло или добро».

По словам танцора, он убежденный сторонник гуманистических идей: «Наверно, наивно думать, что люди могут жить рядом, общаться и любить. Но вся моя семья, биография моей семьи - пример этому. Как, что будет, посмотрим… Я еду в город любви моей мамы и моего папы. Я еду в город, где они всегда молодые, где у них только все начиналось. Я еду в город, где я родился».

Также Арсен Агамалян подчеркнул, что его пост несет исключительно миролюбивый характер и все негативные комментарии удаляются: «Много большее число армян и азербайджанцев оставило поддерживающие комментарии, но малый процент негатива я удалил».

Отметим, что один из крупнейших танцевальных проектов региона Azerbaijan Dance Festival 2026 объединит более тысячи участников из свыше 20 стран мира - мероприятие стартует сегодня и продлится до 1 ноября.



