Постпраздничный Баку: Образец чистоты и порядка - ФОТО

Как и каждый год, в этом году в ночь с 31 декабря на 1 января большое количество как местных жителей, так и иностранных гостей стекалось в центр Баку, чтобы посмотреть великолепный салют.

Особенно в ночь праздника фейерверки еще больше оживляют праздничную атмосферу. После такого огромного скопления людей, замусоренность парков, площадей и улиц загрязнение окружающей среды - естественное и ожидаемое явление.

Как сообщает Baki-baku.az, несмотря на все это, после праздничной ночи чистый вид и порядок в столице привлек всеобщее внимание. В местах большого скопления людей, где собирается большое количество людей, следует особо отметить эффективную работу коммунальных служб Баку. В 06:00 утра 1 января улицы, парки и скверы города были полностью очищены. Это результат самоотверженного труда работников коммунальных служб, работающих в усиленном режиме.

А проведенное в Баку праздничное мероприятие, наряду с высоким уровнем организации работы коммунального хозяйства города, является ярким свидетельством постоянного улучшения жизни и культурного уровня народа в результате политики Президента Ильхама Алиева. Кроме того, в результате внимания и заботы главы государства с каждым годом укрепляется материально-техническая база столичных коммунальных структур.

Тот факт, что люди отмечают праздник в безопасной и комфортной обстановке с последующим быстрым возвращением города в прежнее состояние, еще раз подтверждает непрерывное развитие Баку как современной столицы.

Следует отметить, что чистота и порядок в Баку резко контрастируют с картиной, которую можно наблюдать после праздничной ночи во многих столицах мира. Например, в Париже, столице Франции, горы мусора стали обычным явлением. А в Нью-Йорке после новогодних мероприятий состояние улиц еще хуже. Схожую картину можно было наблюдать и в других крупных европейских городах. Баку же на этом фоне выделяется как образец чистоты и порядка.