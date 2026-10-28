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Подлежащее конфискации имущество Рамиза Мехтиева - СПИСОК

Редакция 1news00:21 - Сегодня
Подлежащее конфискации имущество Рамиза Мехтиева - СПИСОК

Имущество бывшего руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, приговоренного к 14 годам лишения свободы условно, будет конфисковано.

Как сообщает Oxu.Az, в список входят земельные участки, виллы, торговые центры, жилые дома, компании и доли в банковском секторе.

Представляем список имущества, принадлежащего Рамизу Мехтиеву и членам его семьи.

1. Земельные участки и виноградники:

- виноградники в Новханы;

- сельскохозяйственные земли общей площадью 216 га в Баку, Абшеронском и Гёранбойском районах;

- земельный участок площадью 155 га в Новханы;

- земельный участок площадью 50 га в селе Хыналыг.

2. Земли, оформленные на членов семьи:

- 892 сотки земли в поселке Маштага на имя супруги Галины Мехтиевой;

- 240 соток земли на имя дочери Кямили Алиевой.

3. Компании и медиа-активы:

- ООО Digital Media - зарегистрировано в Баку в 2008 году, владеет радиостанцией Media FM. Долей в компании обладает внучка Рамиза Мехтиева Нигяр Мехтиева.

4. Недвижимость и коммерческие объекты:

- Квартира по адресу: ул. Истиглалият, 11, принадлежащая Кямиле Алиевой. Этот же адрес является юридическим адресом ООО Infonet и ООО Caspian Telekom;

- Объекты по адресу: ул. Диляры Алиевой, 251A;

- Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Topaz и Qala-R.L.;

- ООО NLT и ООО Premium Store.

5. Другие компании и торговые центры:

- NLT;

- Servis;

- Grand Palace;

- Astoriya;

- ООО "Медицинский центр Astoriya" - с 2020 года функционирует под названием German Hospital;

- ООО "Торговый центр Qrandezza" - открылся в 2014 году, площадь составляет более 5 000 квадратных метров;

- Доли в торговых центрах "Садарак" и "Бина".

6. Банковский и инвестиционный секторы:

- ОАО Bank BTB - уставный капитал составляет 50 млн манатов, 75% акций принадлежат внучке Рамиза Мехтиева;

- ОАО BTB Lizinq;

- ОАО Инвестиционная компания BTB Kapital.

7. Издательский дом и жилые дома:

- ООО Издательский дом Şərq-Qərb;

- ООО Qlobal East West;

- 16-этажное жилое здание на 408 квартир, построенное на территории издательства в поселке Ахмедлы Хатаинского района, и расположенный поблизости другой 16-этажный дом.

8. Виллы и дачные дома:

- Вилла, расположенная на территории 36 соток на Тбилисском проспекте в Баку (оценочная стоимость - 8 млн долларов);

- Загородные дома (дачи) в Гёйчайском, Шамахинском и Гёйгельском районах.

Источник: Oxu.az

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