Подлежащее конфискации имущество Рамиза Мехтиева - СПИСОК
Имущество бывшего руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, приговоренного к 14 годам лишения свободы условно, будет конфисковано.
Как сообщает Oxu.Az, в список входят земельные участки, виллы, торговые центры, жилые дома, компании и доли в банковском секторе.
Представляем список имущества, принадлежащего Рамизу Мехтиеву и членам его семьи.
1. Земельные участки и виноградники:
- виноградники в Новханы;
- сельскохозяйственные земли общей площадью 216 га в Баку, Абшеронском и Гёранбойском районах;
- земельный участок площадью 155 га в Новханы;
- земельный участок площадью 50 га в селе Хыналыг.
2. Земли, оформленные на членов семьи:
- 892 сотки земли в поселке Маштага на имя супруги Галины Мехтиевой;
- 240 соток земли на имя дочери Кямили Алиевой.
3. Компании и медиа-активы:
- ООО Digital Media - зарегистрировано в Баку в 2008 году, владеет радиостанцией Media FM. Долей в компании обладает внучка Рамиза Мехтиева Нигяр Мехтиева.
4. Недвижимость и коммерческие объекты:
- Квартира по адресу: ул. Истиглалият, 11, принадлежащая Кямиле Алиевой. Этот же адрес является юридическим адресом ООО Infonet и ООО Caspian Telekom;
- Объекты по адресу: ул. Диляры Алиевой, 251A;
- Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Topaz и Qala-R.L.;
- ООО NLT и ООО Premium Store.
5. Другие компании и торговые центры:
- NLT;
- Servis;
- Grand Palace;
- Astoriya;
- ООО "Медицинский центр Astoriya" - с 2020 года функционирует под названием German Hospital;
- ООО "Торговый центр Qrandezza" - открылся в 2014 году, площадь составляет более 5 000 квадратных метров;
- Доли в торговых центрах "Садарак" и "Бина".
6. Банковский и инвестиционный секторы:
- ОАО Bank BTB - уставный капитал составляет 50 млн манатов, 75% акций принадлежат внучке Рамиза Мехтиева;
- ОАО BTB Lizinq;
- ОАО Инвестиционная компания BTB Kapital.
7. Издательский дом и жилые дома:
- ООО Издательский дом Şərq-Qərb;
- ООО Qlobal East West;
- 16-этажное жилое здание на 408 квартир, построенное на территории издательства в поселке Ахмедлы Хатаинского района, и расположенный поблизости другой 16-этажный дом.
8. Виллы и дачные дома:
- Вилла, расположенная на территории 36 соток на Тбилисском проспекте в Баку (оценочная стоимость - 8 млн долларов);
- Загородные дома (дачи) в Гёйчайском, Шамахинском и Гёйгельском районах.
Источник: Oxu.az