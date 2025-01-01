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В Черногории при стрельбе в кафе погибли семь человек

23:58 - 01 / 01 / 2025
В Черногории при стрельбе в кафе погибли семь человек

В результате стрельбы в одном из кафе города Цетинье в Черногории погибли по меньшей мере семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Преступник в бегах, передает национальное телевидение RTCG.

«Сегодня в одном из заведений общественного питания в Цетинье произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Вооруженный нападавший скрылся с места происшествия. Управление полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не покидать свои дома. По информации, число погибших составляет не менее семи человек, ранен один человек», - отмечается в сообщении с уточнением, что «нападавший убил двух несовершеннолетних».

По информации местного управления полиции 45-летний мужчина «применив огнестрельное оружие, лишил жизни нескольких человек, вооруженным покинул заведение и скрылся с места происшествия». «Сообщаем общественности, что это единичное происшествие и оно не связано с разборками организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции», - говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

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