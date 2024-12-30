В Грузии запатентовали Деда Мороза

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии ("Грузпатент") принял решение зарегистрировать Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в сообщении "Грузпатента" в Facebook.

"Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен "Грузпатентом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что надо верить, что час исполнения желаний связан с новогодней ночью и с приходом Деда Мороза.

В сообщении подчеркивается, что дети верят в существование Деда Мороза, однако взрослые это отрицают, но так или иначе Новый год связан в первую очередь с исполнением желаний и с приходом Деда Мороза для детей.

"Интеллект для людей является той божественной искрой, которая может превратить в реальность любую цель или "голубую мечту". Подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека в случае правильного использования интеллекта от исполнения желаний отдаляет лишь время", - заключили в "Грузпатенте".